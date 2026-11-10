WEC, Cadillac torna a vincere dopo oltre un anno a Monza

Cadillac vince finalmente anche nel FIA World Endurance Championship dopo aver conquistato con Jack Aitken il successo finale nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il marchio americano si è imposto a Monza con l’auto n. 38, semplicemente superiore alla concorrenza sin dalla prima parte della corsa.

Aitken, assente sul podio per andare a Londra e raggiungere la moglie in attesa del primo figlio, ha vinto la 6h in Lombardia in compagnia di Earl Bamber e Sébastien Bourdais, pronto per salutare General Motors.

David Clark, Direttore e co-fondatore del Cadillac Hertz Team JOTA, ha commentato in una nota: “È una vittoria straordinaria. Chiudere la stagione con un successo è fantastico e significa molto per l’intera squadra: non solo per chi è qui in circuito, ma anche per tutti coloro che lavorano duramente alla base, oltre che per tutto il personale di GM e Cadillac”.

General Motors è l’unico costruttore che al termine del 2026 ha disputato tutte le corse dell’IMSA WTSC e del FIA WEC da quando esiste la categoria LMDh. Il prototipo che ha un telaio fornito da Dallara condivide con BMW almeno un sigillo nella serie globale ed in quella statunitense.

Il sigillo nel tempio della velocità non ha in ogni caso permesso a Cadillac di ottenere il podio nel Mondiale costruttori oppure in quello piloti. La V-Series.R è comunque migliorata tanto negli ultimi mesi e sarà un rivale temibile per la prossima stagione agonistica.