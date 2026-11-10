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A quasi un anno dalla separazione, Carlos Alcaraz si prende la prima sfida contro Juan Carlos Ferrero. L’ex coach, assente in Francia, ha ammesso di aver dispensato consigli al suo nuovo allievo Ben Shelton, senza successo.
Restando in casa Spagna, Rafael Jodar conquista l’ultimo posto disponibile per le ATP Finals. Saranno quattro gli esordienti: insieme a lui anche Flavio Cobolli, Arthur Fils e Frances Tiafoe.
Intanto, arriva la rinuncia di Elena Rybakina alle WTA Finals, in un torneo femminile caratterizzato da grande equilibrio e tanti interrogativi.
Questi e tanti altri temi saranno al centro della nuova puntata di TennisMania!
📺 Appuntamento alle ore 12:00 in diretta sul canale YouTube OA Sport.
💬 Vi aspettiamo con le vostre domande e commenti!
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