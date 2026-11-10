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Giulia Zardini Lacedelli: “Dopo le Olimpiadi servivano nuovi stimoli. Il potenziale non manca e penso anche al misto”

Pubblicato

5 ore fa

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Giulia Zardini Lacedelli
Giulia Zardini Lacedelli / LaPresse

Agli Europei senior 2026 di curling, disputati a fine ottobre ad Ostrava, in Cechia, l’Italia femminile non è riuscita ad accedere alle semifinali, venendo eliminata nella fase a gironi. Le azzurre Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse si erano guadagnate in precedenza il diritto di rappresentare l’Italia agli Europei vincendo la selezione interna: la skip della formazione azzurra, Giulia Zardini Lacedelli, portacolori delle Fiamme Oro, ha parlato ad OA Sport dell’esperienza nella rassegna continentale e delle aspettative per il futuro del curling italiano.

Quando è maturata la decisione di iniziare questo nuovo progetto tecnico?
È una decisione che è maturata alla fine del ciclo olimpico. Dopo tanti anni giocati con la stessa squadra, c’era il bisogno di nuovi stimoli. Rachele (Scalesse, ndr) è stata l’aggiunta perfetta: ha portato freschezza, entusiasmo ed energia nuova. Siamo quattro atlete complete e, fin dai primi allenamenti, tra noi è nata un’armonia molto naturale, che ci ha dato subito grande fiducia per il futuro“.

La sensazione è che nel ciclo precedente la sintonia del gruppo si fosse rotta da tempo: è corretto?
Con il passare degli anni è normale che le esigenze, le prospettive e gli obiettivi di ognuno cambino. A un certo punto abbiamo semplicemente sentito il bisogno di intraprendere percorsi diversi e noi ora guardiamo fiduciosamente al futuro“.

Il curling italiano si sta modellando in base alla sua crescita: che sensazione ha rappresentato disputare gli spareggi di qualificazione agli Europei?
Lo considero un passo avanti importante per tutto il movimento. Nelle nazioni più competitive sono le squadre stesse a guadagnarsi Europei e Mondiali sul ghiaccio, tramite un Challenge o mediante la somma di prestazioni nei tornei avute in un lasso di tempo prestabilito dalle Federazioni. Il curling è uno sport di squadra, dove affiatamento e dinamiche di gruppo fanno la differenza, e penso che il campo sia il miglior giudice per capire chi è davvero pronto a rappresentare l’Italia“.

In generale questo sistema pensi sia quello ideale? Non avendo nessuna squadra il posto fisso, diventa più difficile fare un discorso di programmazione a lungo termine?
Quest’anno la situazione è stata particolare: le elezioni federali si sono concluse da poco e non è stato possibile pianificare la stagione al meglio fin dall’inizio. Ora che il quadro si è stabilizzato, sono convinta che per tutte le squadre sarà più semplice organizzarsi, una volta che la nuova presidenza avrà definito i criteri di selezione“.

Quello di skip è un nuovo ruolo per te. Quando hai capito di essere pronta a raccogliere questa nuova sfida?
Negli ultimi anni ho giocato in ruoli diversi, skip compreso, in vari tornei. Mi ha sempre appassionato l’aspetto tattico: mi piace studiare nuove strategie e adattarmi ad ogni situazione. Quando si è presentata questa opportunità, sono stata appoggiata fin da subito dalle mie compagne nell’accettare questa responsabilità“.

Match accorciati da 10 a 8 end, partite degli uomini e delle donne in contemporanea, addio round robin e meno match complessivi: si sta snaturando il curling? Qual è la tua idea su queste nuove regole?
Mi sembra un tentativo di rendere le competizioni più brevi e più adatte alla televisione. Con meno end e meno partite, ogni gara pesa di più e non c’è margine per i passi falsi. Considerando che in tutti i tornei del circuito mondiale si gioca già a 8 end, mi sembra sensato uniformare anche Europei e Mondiali, anche se per quest’ultima competizione si è deciso di svolgere meno partite di girone, ma tenendo le 10 mani. Il curling è uno sport in evoluzione, quindi i cambiamenti di regolamento fanno parte del gioco“.

Che bilancio tracci dell’Europeo?
Il risultato finale non è stato quello che speravamo. La partita d’esordio ha pesato molto: già dal primo giorno il nostro cammino verso la qualificazione si è fatto in salita, anche a causa del nuovo formato. Non siamo riuscite a conquistare alcune vittorie per qualche errore di troppo, ma sono davvero orgogliosa di come abbiamo vissuto questa prima esperienza in Nazionale insieme. Da questo Europeo portiamo a casa tanto: la consapevolezza del nostro potenziale e della strada che abbiamo davanti“.

Per i Mondiali si disputerà poi un nuovo Challenge tra squadre italiane?
Al momento non è ancora stato chiarito come verrà scelta la squadra per i Mondiali. Con le elezioni appena concluse, stiamo aspettando di conoscere le decisioni della Federazione“.

Cosa ti ha lasciato l’esperienza olimpica di Milano Cortina 2026?
È stata un’esperienza indimenticabile, di quelle che ricordi per sempre. Disputare le Olimpiadi in casa, nella città dove vivo e nello stadio in cui mi alleno da anni, è qualcosa di unico: sentire il calore del pubblico e il sostegno di chi ti conosce ha reso tutto ancora più speciale. Sul piano sportivo non abbiamo centrato l’obiettivo prefissato e un po’ di amarezza c’è, ma proprio per questo mi ha lasciato ancora più determinazione. Ho capito quanto voglio vivere un’altra Olimpiade e sono pronta a lavorare ogni giorno per riuscirci“.

Il curling italiano è davvero pronto a fronteggiare la sfida dell’aumento di interesse o la popolarità dei Giochi rischia di spegnersi?
Dopo i Giochi l’interesse per il curling è cresciuto moltissimo e ha portato l’attenzione di tanti italiani sulle nostre squadre. Questo è stato possibile soprattutto grazie alla trasmissione in diretta di tutte le partite, di tutte le discipline. Ora però è proprio questo che manca: per mantenere vivo l’entusiasmo servirebbe più visibilità, con più partite trasmesse e più occasioni di seguire le squadre durante tutta la stagione, non solo nei grandi eventi. È stato un grande passo avere gli Europei trasmessi sulla Rai, e l’interesse si è fatto sentire. Purtroppo mancano anche le strutture per chi si è appassionato e vorrebbe provare questo sport: ci sono ancora pochi impianti e pochi ghiacci dedicati, e sarebbe bello che chi si avvicina possa trovare facilmente un posto dove iniziare. Se il movimento riuscirà a rispondere a queste esigenze, potremo trasformare l’entusiasmo del momento in una crescita duratura“.

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Il doppio misto è nei tuoi programmi futuri?
Sì, gioco con il mio ragazzo e per me è molto stimolante. Il doppio misto è una disciplina diversa dalla squadra: si gioca in due, tutto è più rapido e necessita di strategia diversa. Mi diverte condividere questa esperienza con lui e non vedo l’ora di giocare i Campionati Italiani che si disputeranno a fine novembre“.

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