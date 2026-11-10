Giulia Zardini Lacedelli: “Dopo le Olimpiadi servivano nuovi stimoli. Il potenziale non manca e penso anche al misto”

Agli Europei senior 2026 di curling, disputati a fine ottobre ad Ostrava, in Cechia, l’Italia femminile non è riuscita ad accedere alle semifinali, venendo eliminata nella fase a gironi. Le azzurre Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Rachele Scalesse si erano guadagnate in precedenza il diritto di rappresentare l’Italia agli Europei vincendo la selezione interna: la skip della formazione azzurra, Giulia Zardini Lacedelli, portacolori delle Fiamme Oro, ha parlato ad OA Sport dell’esperienza nella rassegna continentale e delle aspettative per il futuro del curling italiano.

Quando è maturata la decisione di iniziare questo nuovo progetto tecnico?

“È una decisione che è maturata alla fine del ciclo olimpico. Dopo tanti anni giocati con la stessa squadra, c’era il bisogno di nuovi stimoli. Rachele (Scalesse, ndr) è stata l’aggiunta perfetta: ha portato freschezza, entusiasmo ed energia nuova. Siamo quattro atlete complete e, fin dai primi allenamenti, tra noi è nata un’armonia molto naturale, che ci ha dato subito grande fiducia per il futuro“.

La sensazione è che nel ciclo precedente la sintonia del gruppo si fosse rotta da tempo: è corretto?

“Con il passare degli anni è normale che le esigenze, le prospettive e gli obiettivi di ognuno cambino. A un certo punto abbiamo semplicemente sentito il bisogno di intraprendere percorsi diversi e noi ora guardiamo fiduciosamente al futuro“.

Il curling italiano si sta modellando in base alla sua crescita: che sensazione ha rappresentato disputare gli spareggi di qualificazione agli Europei?

“Lo considero un passo avanti importante per tutto il movimento. Nelle nazioni più competitive sono le squadre stesse a guadagnarsi Europei e Mondiali sul ghiaccio, tramite un Challenge o mediante la somma di prestazioni nei tornei avute in un lasso di tempo prestabilito dalle Federazioni. Il curling è uno sport di squadra, dove affiatamento e dinamiche di gruppo fanno la differenza, e penso che il campo sia il miglior giudice per capire chi è davvero pronto a rappresentare l’Italia“.

In generale questo sistema pensi sia quello ideale? Non avendo nessuna squadra il posto fisso, diventa più difficile fare un discorso di programmazione a lungo termine?

“Quest’anno la situazione è stata particolare: le elezioni federali si sono concluse da poco e non è stato possibile pianificare la stagione al meglio fin dall’inizio. Ora che il quadro si è stabilizzato, sono convinta che per tutte le squadre sarà più semplice organizzarsi, una volta che la nuova presidenza avrà definito i criteri di selezione“.

Quello di skip è un nuovo ruolo per te. Quando hai capito di essere pronta a raccogliere questa nuova sfida?

“Negli ultimi anni ho giocato in ruoli diversi, skip compreso, in vari tornei. Mi ha sempre appassionato l’aspetto tattico: mi piace studiare nuove strategie e adattarmi ad ogni situazione. Quando si è presentata questa opportunità, sono stata appoggiata fin da subito dalle mie compagne nell’accettare questa responsabilità“.

Match accorciati da 10 a 8 end, partite degli uomini e delle donne in contemporanea, addio round robin e meno match complessivi: si sta snaturando il curling? Qual è la tua idea su queste nuove regole?

“Mi sembra un tentativo di rendere le competizioni più brevi e più adatte alla televisione. Con meno end e meno partite, ogni gara pesa di più e non c’è margine per i passi falsi. Considerando che in tutti i tornei del circuito mondiale si gioca già a 8 end, mi sembra sensato uniformare anche Europei e Mondiali, anche se per quest’ultima competizione si è deciso di svolgere meno partite di girone, ma tenendo le 10 mani. Il curling è uno sport in evoluzione, quindi i cambiamenti di regolamento fanno parte del gioco“.

Che bilancio tracci dell’Europeo?

“Il risultato finale non è stato quello che speravamo. La partita d’esordio ha pesato molto: già dal primo giorno il nostro cammino verso la qualificazione si è fatto in salita, anche a causa del nuovo formato. Non siamo riuscite a conquistare alcune vittorie per qualche errore di troppo, ma sono davvero orgogliosa di come abbiamo vissuto questa prima esperienza in Nazionale insieme. Da questo Europeo portiamo a casa tanto: la consapevolezza del nostro potenziale e della strada che abbiamo davanti“.

Per i Mondiali si disputerà poi un nuovo Challenge tra squadre italiane?

“Al momento non è ancora stato chiarito come verrà scelta la squadra per i Mondiali. Con le elezioni appena concluse, stiamo aspettando di conoscere le decisioni della Federazione“.

Cosa ti ha lasciato l’esperienza olimpica di Milano Cortina 2026?

“È stata un’esperienza indimenticabile, di quelle che ricordi per sempre. Disputare le Olimpiadi in casa, nella città dove vivo e nello stadio in cui mi alleno da anni, è qualcosa di unico: sentire il calore del pubblico e il sostegno di chi ti conosce ha reso tutto ancora più speciale. Sul piano sportivo non abbiamo centrato l’obiettivo prefissato e un po’ di amarezza c’è, ma proprio per questo mi ha lasciato ancora più determinazione. Ho capito quanto voglio vivere un’altra Olimpiade e sono pronta a lavorare ogni giorno per riuscirci“.

Il curling italiano è davvero pronto a fronteggiare la sfida dell’aumento di interesse o la popolarità dei Giochi rischia di spegnersi?

“Dopo i Giochi l’interesse per il curling è cresciuto moltissimo e ha portato l’attenzione di tanti italiani sulle nostre squadre. Questo è stato possibile soprattutto grazie alla trasmissione in diretta di tutte le partite, di tutte le discipline. Ora però è proprio questo che manca: per mantenere vivo l’entusiasmo servirebbe più visibilità, con più partite trasmesse e più occasioni di seguire le squadre durante tutta la stagione, non solo nei grandi eventi. È stato un grande passo avere gli Europei trasmessi sulla Rai, e l’interesse si è fatto sentire. Purtroppo mancano anche le strutture per chi si è appassionato e vorrebbe provare questo sport: ci sono ancora pochi impianti e pochi ghiacci dedicati, e sarebbe bello che chi si avvicina possa trovare facilmente un posto dove iniziare. Se il movimento riuscirà a rispondere a queste esigenze, potremo trasformare l’entusiasmo del momento in una crescita duratura“.

Il doppio misto è nei tuoi programmi futuri?

“Sì, gioco con il mio ragazzo e per me è molto stimolante. Il doppio misto è una disciplina diversa dalla squadra: si gioca in due, tutto è più rapido e necessita di strategia diversa. Mi diverte condividere questa esperienza con lui e non vedo l’ora di giocare i Campionati Italiani che si disputeranno a fine novembre“.