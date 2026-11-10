Giada Carmassi è l’ospite della nuova puntata di Sprint Zone. La primatista italiana dei 100 ostacoli racconta la sua stagione, iniziata con buoni riscontri nei 60 ostacoli indoor e con il miglioramento del record personale, prima della partecipazione ai Mondiali di Toruń.

La trentaduenne friulana analizza poi le difficoltà incontrate durante l’attività all’aperto e guarda alla prossima stagione con un obiettivo preciso: ritrovare la condizione migliore e tornare protagonista nei 100 ostacoli. Una sfida affascinante in un panorama italiano sempre più competitivo e ricco di atlete emergenti.

Tra bilanci, allenamenti, ambizioni e voglia di riscatto, Giada Carmassi si racconta ai microfoni di Ferdinando Savarese.

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