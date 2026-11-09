MILANO E PERUGIA VINCONO I BIG MATCH, CHIERI E PIACENZA CONTINUANO A VOLARE! Un weekend ricco di emozioni, grandi sfide e verdetti importanti in Serie A1 Femminile e Superlega maschile!

Torna il nostro appuntamento dedicato al grande volley italiano, con un’analisi approfondita di tutti i risultati e i temi più caldi del fine settimana.

🎙️ SAREMO IN DIRETTA CON COMMENTI E INTERAZIONE DAL PUBBLICO!

Ospite speciale Nicola Negro, coach della Reale Mutua Fenera Chieri, che insieme a Paolo Cozzi e Laura Partenio analizzerà le partite, le prestazioni delle protagoniste e gli scenari dei campionati. Spazio anche alle vostre domande, opinioni e commenti: partecipate alla diretta e dite la vostra!

🏐 SERIE A1 FEMMINILE: MILANO E CHIERI LANCIANO IL SEGNALE!

La copertina del weekend è tutta per Milano e Chieri, protagoniste di due vittorie pesantissime contro Scandicci e Vallefoglia, in altrettanti scontri diretti per le zone alte della classifica.

Vincono e convincono anche Bergamo, Busto Arsizio e Talmassons, mentre per Il Bisonte Firenze la situazione si fa sempre più complicata.

🏐 SUPERLEGA: PERUGIA E PIACENZA DA APPLAUSI!

Al maschile riflettori puntati su Perugia e Piacenza, che conquistano due successi importanti superando rispettivamente Trento e Verona.

La classifica si spacca sempre di più: le prime quattro squadre sembrano aver creato un solco rispetto alle inseguitrici. Ma attenzione alla lotta salvezza, che entra sempre più nel vivo con i primi punti conquistati da Padova!

🔥 GLI ARGOMENTI DELLA DIRETTA:

I risultati e le sorprese del weekend di Serie A1 Femminile.

Milano e Chieri: vittorie pesanti nella corsa ai vertici.

Scandicci e Vallefoglia, cosa non ha funzionato?

Perugia e Piacenza: le grandi protagoniste della Superlega.

Trento e Verona, analisi del momento.

La classifica maschile e la fuga delle prime quattro.

La lotta salvezza e i primi punti di Padova.

💬 PARTECIPA ALLA DIRETTA! Scrivi le tue domande e i tuoi commenti in chat: Paolo Cozzi, Laura Partenio e Nicola Negro saranno pronti ad affrontare anche i temi proposti dal pubblico!

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