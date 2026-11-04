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Due volte quinta ai Giochi Olimpici e campionessa europea insieme a Daniela Gattelli, Lucilla Perrotta ha contribuito a scrivere la storia del beach volley italiano. Oggi continua a lavorare per la crescita del movimento nel ruolo di selezionatrice del beach volley della Regione Lazio.
A Dakar, però, Lucilla vive un’avventura ancora più speciale sostenendo sua figlia Micol Lafuente, protagonista del torneo di beach volley ai Giochi Olimpici Giovanili insieme a Margherita Coretti. La coppia azzurra ha raggiunto la finale per l’oro contro le olandesi Both/De Groot, conquistando un risultato di grande valore per l’intero settore giovanile italiano.
In collegamento dal Senegal, Lucilla Perrotta ci racconta le emozioni della competizione olimpica, il percorso di Micol Lafuente e Margherita Coretti, la crescita delle giovani azzurre e il suo attuale impegno nella formazione dei nuovi talenti.
Una conversazione tra passato, presente e futuro con una delle figure più importanti del beach volley azzurro.
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