Sport, tecnologia e creatività si incontrano nel decimo e ultimo episodio di Red Bull For Reals, un gran finale costruito per superare ancora una volta ogni limite.
Chris Matthews affronta un robot in una spettacolare gara di precisione al tiro, Leticia Bufoni porta lo skateboard ad alta quota e Steel Lafferty trasforma le acque del Cile in un incredibile playground per il wakeboard.
L’adrenalina continua con Marc Márquez impegnato in una sorprendente sfida tra cavallo e moto, voli ed evoluzioni durante un’eclissi, numeri sulla slackline e il clamoroso quad cork realizzato da Marcus Kleveland.
Nel finale arrivano due delle imprese più attese: Max Verstappen si mette alla prova nel drifting insieme a “Mad” Mike Whiddett, mentre Jesper Tjäder affronta un apparentemente impossibile loop sugli sci.
Dal basket allo skateboard, passando per MotoGP, drifting, wakeboard, snowboard e sci freestyle: Red Bull For Reals chiude la serie con un episodio ricco di velocità, invenzioni e sfide fuori da ogni schema.
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