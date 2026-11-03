Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1! Il pilota italiano conquista uno storico titolo iridato e riporta il Tricolore sul tetto del Mondiale Piloti dopo 73 anni. Analizziamo la sua impresa, i momenti decisivi della stagione e il significato di un successo destinato a entrare nella storia del motorsport italiano.

Spazio anche al Gran Premio del Messico, dove Max Verstappen ha sfruttato le tensioni interne alla Ferrari per conquistare un’altra vittoria. Cosa non ha funzionato nel box del Cavallino? Quali conseguenze avranno gli screzi tra i piloti?

Nella seconda parte passiamo alla MotoGP: Marc Marquez trionfa a Sepang e consolida la propria posizione nella corsa al Mondiale, approfittando anche del ko di Jorge Martin.

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