Velocità, creatività e imprese fuori da ogni schema: il nono episodio di Red Bull For Reals parte con Max Verstappen al volante di una Formula 1, inseguito in pista da un drone ad altissima velocità.

Lo spettacolo prosegue sulla neve con lo snowboard trainato dalla vettura da rally di Kalle Rovanperä, prima di lasciare spazio alla Red Bull Soapbox Race e alle evoluzioni del Red Bull Roof Ride.

Tra salti, acrobazie e scenari spettacolari, entrano in scena anche Thomas Pagès, Teresa Bonvalot e Mathilde Gremaud. Nel finale riflettori puntati sull’atletica con Larissa Iapichino e sulla BMX di Courage Adams, protagonista di una sessione spettacolare tra le strade della Nigeria.

Formula 1, rally, snowboard, surf, freestyle motocross, atletica e BMX si incontrano in un episodio adrenalinico, costruito per superare ancora una volta i limiti dello sport e della creatività.

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