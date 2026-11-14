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Vallefoglia–Firenze in diretta su Volley Night Match Live! Sabato 14 novembre alle 21.00, segui su OA Sport TV il racconto e il commento della sfida di Serie A1 femminile tra Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Il Bisonte Firenze, in programma al Pala Megabox di Pesaro.
Vallefoglia è quarta, a 2 punti dal terzo posto. A Biella ha ricevuto con l’80% di positività, ma si è fermata al 36% in attacco: riuscirà a coinvolgere di più le centrali per aprire spazi a Bici e Frantti?
Il Bisonte Firenze cerca una svolta dopo sei sconfitte consecutive. La chiave sarà mettere pressione al servizio senza ripetere i 13 errori commessi contro Chieri, trovando in banda un’alternativa a Bianca Cugno.
🎙️ In diretta con Simona Bastiani, Luciano De Gregorio, Pino Lorizio e Lidia Bonifazi. Diteci il vostro pronostico in chat: Vallefoglia accorcerà sul podio o Firenze ritroverà la vittoria?
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