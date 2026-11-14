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Macerata protagonista ad A Tutto Volley! Nella puntata di oggi, Mario Di Iorio incontra Clara Decortes e Karil Dadash Adeh: due attaccanti, due campionati e una città che vive di pallavolo.
Dalla Serie A1 femminile arriva Clara Decortes, schiacciatrice della Cbf Balducci Hr Macerata e una delle migliori realizzatrici del campionato. Per la Serie A2 maschile c’è Karil Dadash Adeh, opposto iraniano della Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata.
Due voci per raccontare la stagione del volley maceratese, dalla corsa in A1 femminile alle sfide dell’A2 maschile. Segui la puntata su OA Sport TV e scrivici nei commenti: quale domanda faresti ai nostri ospiti?
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