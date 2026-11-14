Carlos D’Ambrosio firma il tempo di spicco dell’ultima mattinata degli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione. Nei 200 stile libero nuota in 1’43”02 e rifila 1”52 a Davide Dalla Costa. A Swim Zone, Alessia Polieri e Sofia Altavilla analizzano i risultati delle batterie e presentano le finali che chiudono la corsa ai pass per i Mondiali di Pechino.

Dove si annunciano le sfide più serrate? Nei 200 farfalla Sofia Sartori (2’08”15) precede Paola Borrelli di appena 6 centesimi. Ne bastano 7 ad Alessandro Fusco (2’07”76) per chiudere davanti ad Andrea Dondoli nei 200 rana, mentre Francesca Fangio guida le donne in 2’24”21. Nei 50 farfalla il più veloce è Simone Stefanì (22”60), con Michele Busa in finale da settimo.

Agata Maria Ambler guida i 50 stile libero in 24”46. Nei 200 dorso i migliori tempi sono di Pietro Ruggero Ubertalli (1’53”73) e Aurora Velati (2’06”79), mentre nei 200 misti comandano Jacopo Barbotti (1’56”23) e Chiara Della Corte (2’10”81). Nei 400 stile libero Sofia Fiumara nuota in 4’09”42 nelle serie del mattino, in attesa delle più veloci del pomeriggio.

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