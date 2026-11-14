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Luca De Tullio e Carlos D’Ambrosio centrano il pass individuale per i Mondiali di Pechino. Marco Orsi saluta il nuoto agonistico. Nell’ultimo appuntamento di Swim Zone speciale Assoluti di Riccione 2026, Alessia Polieri e Sofia Altavilla commentano i verdetti della serata conclusiva dei Campionati Italiani di nuoto in vasca corta.
De Tullio vince i 1500 stile libero in 14’22”62, terzo tempo italiano di sempre, davanti a Matteo Diodato e Francesco Volpe, entrambi al personale. D’Ambrosio domina i 200 stile libero in 1’41”26. Simona Quadarella completa la tripletta del mezzofondo con il 3’59”98 nei 400, davanti a Valentina Procaccini e Noemi Cesarano. Tre ori anche per Lorenzo Mora, che chiude il filotto a dorso con l’1’50”42 nei 200, distanza vinta al femminile da Giulia D’Innocenzo.
Emma Virginia Menicucci conquista i 50 stile libero in 24”11. Nei 50 farfalla Simone Stefanì vince in 22”15, a 6 centesimi dal limite iridato, mentre Marco Orsi chiude la carriera con un 23”81 fuori classifica. Paola Borrelli firma i 200 farfalla, Alessandro Fusco e Sara Franceschi vincono i 200 rana. Franceschi si prende anche il titolo dei 200 misti, conquistato al maschile da Jacopo Barbotti.
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