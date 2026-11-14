Basket femminile, l’Italia passeggia in Austria e infila il bis nelle Qualificazioni agli Europei 2027

L’Italia fa 2/2 nelle qualificazioni agli Europei di basket femminile. Nel girone K la squadra di Andrea Capobianco va a vincere in Austria, alla recentemente inaugurata Sport Arena Wien di Vienna. 49-71 il punteggio finale in una partita che non è e non può essere bella, perché coach Andrea Capobianco porta a compimento una missione: far segnare il meno possibile le austriache contro i progetti di corri e tira continuativo. Doppia doppia per Lorela Cubaj, che infila 12 punti e 11 rimbalzi.

Il primo canestro della partita è di Koizar, ma arriva pronta la replica di Pan da tre. L’Italia fa capire subito il proprio piano partita: niente circolazione veloce per l’Austria e tanta pressione. L’attacco gira anche bene, con Pan e Cubaj che sviluppano il 4-12 in 5′ che causa il timeout casalingo. Di qui anche l’Austria difende con successo, trovando una soluzione interessante dalla 2010 Kuranovic, che promette davvero molto bene. L’Italia va fin sul +10, poi Sagerer e Koizar riducono le distanze ed è 11-16 dopo 10′.

Nel secondo quarto anche Zanardi ha (buoni) minuti, che sfrutta prontamente spedendo l’Italia sul +11 (11-22). Di fatto la squadra azzurra può sia controllare in agilità la situazione che fare affidamento sulle lunghe come produttrici di punti, dal momento che entrano in partita anche Andrè e Keys, per un reparto il cui livello è evidente già solo leggendo i nomi. In qualche modo Koizar prova a tenere in piedi la partita la squadra di casa, ma a metà gara il punteggio è 26-38.

La squadra azzurra rientra in campo e mette in campo sia un buon attacco che, soprattutto, un’ottima difesa che concede appena 5 punti alle austriache. In scena ci entra soprattutto Keys, con sprazzi di Pasa, Cubaj e Pan: è un’Italia che magari non mostra una grande vena offensiva, ma per una partita come quella di oggi è il prezzo necessario da pagare per un’impostazione prevalentemente difensiva. In ogni caso, arrivano i 20 punti di vantaggio e poi il 31-54 a 10′ dalla fine. Il resto della partita è da segnalare per i messaggi lanciati da chi ha giocato meno in questo periodo, da una Giacchetti sempre più convincente ai primi punti di Conte in azzurro fino a Gilli che anche lei mostra buone cose. Sagerer cerca, da sola, di ridurre il divario, ma finisce 49-71.

AUSTRIA-ITALIA 49-71

AUSTRIA – Sagerer* 21, Knoflach, Ganhor, Fuchs-Robetin* 3, Alborova 1, Kunert 2, Kuranovic 6, Jurhar*, N. Kalaydijev ne, Boruta, R. Kalaydijev, Koizar* 16. All. Sundberg

ITALIA – Keys* 11, Pasa* 2, Zanardi, Verona* 4, Gilli 6, Pan* 10, Cubaj* 12, Madera 8, Giacchetti 2, Andrè 12, Panzera, Conte. All. Capobianco