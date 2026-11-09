Valentino Rossi si sfoga da Fazio: “Marquez voleva solo farmi perdere. Ingiustizia insopportabile ancora oggi”

Ieri sera Valentino Rossi è stato ospite di Fabio Fazio nella trasmissione televisiva “Che Tempo Che Fa” in occasione dell’imminente uscita della sua autobiografia intitolata ‘La mia storia’. Il 47enne di Tavullia ha raccontato nuovamente aneddoti legati alla sua vita dentro e fuori dal mondo delle corse, tornando a parlare anche della sua rivalità con Marc Marquez ed in particolare di quel controverso epilogo del Mondiale 2015 che non riesce a digerire neanche a distanza di undici anni.

“Ognuno ha il suo limite, qualcuno più basso e qualcuno più alto, ma purtroppo la storia del 2015 è ancora più assurda e fa ancora più arrabbiare perché in realtà Marquez non si giocava il campionato, lottavamo io e Lorenzo. Lui lottava solo per farmi perdere e alla fine ce l’ha fatta“, ribadisce il fuoriclasse marchigiano nove volte campione del mondo.

“Quella è una cosa veramente che non mi passa, che brucia ancora, sono passati più di 10 anni però la sensazione ed il mio stato d’animo quando ci penso è uguale alla sera di Valencia, e questo mi preoccupa un pochino (sorride, ndr). Però tante volte mi guardo allo specchio e mi dico: ‘Cavolo, non concentriamoci sull’unico perso ma magari sugli altri…’. Però lo sport è così, fa molto più male quello che perdi“, ha aggiunto l’attuale pilota GT.

Valentino è stato interpellato anche sull’attualità, dopo il GP del Qatar vinto da Marco Bezzecchi ma che ha avvicinato sensibilmente Marquez alla conquista del decimo titolo: “Bezzecchi sta bene oggi perché ha vinto la gara, però è chiaramente un po’ amareggiato perché ha fatto troppi errori e quindi molto probabilmente non vincerà il campionato. Bagnaia ho visto che sta bene, lo devono operare, però insomma quando hai una doppia frattura a un piede non puoi stare benissimo, però vedendo come è stato il suo incidente si può dire che tutto sommato è andata molto bene“.

Non poteva mancare infine un commento sull’impresa del suo amico Kimi Antonelli in Formula Uno: “Kimi è uno spettacolo, è emozionante avere un pilota italiano che dopo 70 anni vince il Mondiale di Formula 1 ci rende tutti fortunati perché io comunque ho sempre sofferto questa cosa che nelle moto ci fossero un sacco di piloti italiani forti e in F1 invece era da tanto tempo non c’era uno vincente. Ho sempre cercato di capire il perché e Kimi è finalmente arrivato per tutti noi tifosi. Ha 20 anni, io lo conosco da quando era più piccolino ed è davvero un ragazzino molto divertente, oltre che un fuoriclasse“.