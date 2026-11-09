DESTINAZIONE COLORADO! L’Italia femminile surclassa l’Irlanda e vola ai Mondiali di lacrosse sixes 2027: sogno olimpico ancora vivo!

L’Italia ha sconfitto l’Irlanda con il perentorio punteggio di 21-10 e ha conquistato il quinto posto agli Europei 2026 di lacrosse femminile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Le azzurre hanno rialzato la testa dopo la battuta d’arresto rimediata contro la Germania ai quarti di finale, hanno replicato il successo conseguito contro le irlandesi nella fase a gironi e sono riuscite ad arpionare l’ultimo piazzamento utile per qualificarsi ai Mondiali 2027.

Sui pratoni di Salou (Spagna) sono stati messi in palio cinque tagliandi per la rassegna iridata che si disputerà dal 4 al 10 ottobre del prossimo anno a Colorado Springs (USA): per la nostra Nazionale era fondamentale esserci, perché in quell’occasione verranno assegnati i primi quattro pass per i Giochi Olimpici. Le migliori quattro classificate dell’evento previsto tra undici mesi staccheranno il biglietto per la California, rispettando però un regolamento ben preciso, già ufficializzato dal CIO.

Considerando che gli USA sono qualificati alle Olimpiadi come Paese organizzatore, bisognerà rispettare il criterio geografico che prevede l’assegnazione di almeno un pass per area continentale (almeno uno a testa per Europa, Africa, Asia; l’America è già certa della rappresentanza grazie agli USA). Attenzione a due paletti: bisognerà rientrare in top-12, su sedici partecipanti, per assicurarsi la qualificazione; possono qualificarsi massimo tre Nazioni per Continente. Le sei compagini meglio piazzate dopo le qualificate avranno diritto di disputare un torneo preolimpico che assegnerà l’ultimo pass per Los Angeles.

La partita odierna è stata a senso unico ed era già indirizzata dopo sei minuti: le reti di Elise Fawcett, Lauren Perfetto, Anna Rivetti e Danielle Perfetto hanno spedito la nostra Nazionale sul 4-0. La doppietta di Gillian Smith ha accorciato le distanze (4-2), ma le marcature di Francesca Gionfriddo e delle sorelle Perfetto hanno ampliato il divario a cavallo tra primo e secondo quarto (7-2). In vantaggio per 8-4 all’undicesimo minuto, sono state le stoccate di Rivetti, Malaena Michielin e Mia van der Steen e fare volare le azzurre sul +7 (11-4) e ad andare all’intervallo lungo sul +6 (11-5).

Jane Howlett e Amelia Heisler hanno provato a tenere a galla l’Irlanda con un paio di doppiette, ma Gionfriddo, Rivetti e le Perfetto hanno respinto l’assalto per il 15-8 alla terza sirena. L’Italia ha dovuto semplicemente amministrare la situazione negli ultimi otto minuti ed è potuta partire la festa. Nel tabellino spiccano i cinque gol di Anna Rivetti e le tripletta di Malaena Michielin, Danielle Perfetto, Lauren Perfetto, Francesca Gionfriddo; da annotare le due marcature di Elise Fawcett, una rete a testa per Emily Ghazal e Mia van der Steen. A seguire si disputeranno le finali per il bronzo (Cechia-Germania alle ore 12.30) e per l’oro (Israele-Gran Bretagna alle ore 14.00).