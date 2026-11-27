Quando ci facciamo male a una spalla o a un braccio ci accorgiamo subito di quanto dipendiamo da quei movimenti, anche nelle cose più semplici della giornata. Eppure dietro una riabilitazione riuscita non c’è mai un miracolo o un singolo gesto: c’è una squadra, c’è l’ascolto del corpo e c’è il rispetto dei suoi tempi. In questa puntata di Monitor chiacchieriamo con il Professor Giuseppe Porcellini, tra grandi congressi, la direzione dell’Ortopedia di Sassuolo e storie di campioni e persone comuni che volevano solo tornare a muoversi bene.

In questa puntata di Monitor ospitiamo il Prof. Giuseppe Porcellini, ortopedico e traumatologo specializzato nella chirurgia e nella riabilitazione dell’arto superiore (spalla e gomito), docente presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore), fondatore del ShoulderElbowTeam e direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Sassuolo.

Partendo dal confronto internazionale legato al congresso The Battle — dedicato a prevenzione degli infortuni, sovraccarico articolare, analisi del movimento, riabilitazione e innovazione digitale — l’intervista approfondisce il valore del lavoro multidisciplinare tra ortopedici e fisioterapisti, l’uso dei protocolli fast track, le frontiere della medicina rigenerativa e dell’ortobiologia, fino al lato più umano e curioso legato ai tanti atleti, personaggi dello spettacolo e pazienti seguiti nel corso della carriera.

In questa intervista parliamo di:

Prevenzione degli infortuni, sovraccarico articolare e ritorno all’attività (return to play)

Chirurgia e riabilitazione di spalla e gomito, protocolli fast track e lavoro di squadra (ShoulderElbowTeam)

Il ruolo della tecnologia, dei dati clinici e della medicina rigenerativa

Il progetto all’Ospedale di Sassuolo e l’esperienza tra sport, spettacolo e vita quotidiana

Nota: i contenuti dell’intervista hanno finalità divulgativa e informativa e non sostituiscono il parere o la valutazione clinica del medico.

#Monitor #GiuseppePorcellini #Ortopedia #TraumatologiaDelloSport #Spalla #Riabilitazione #OspedaleDiSassuolo #TheBattle #SportMedicine #Fisioterapia