Nel 2016 Nico Rosberg realizzò un’impresa straordinaria: conquistare il Mondiale di Formula 1 sconfiggendo Lewis Hamilton, suo compagno di squadra in Mercedes e uno dei piloti più forti della storia. Ma come riuscì il tedesco a prevalere in quella sfida? Soltanto con la velocità in pista oppure soprattutto attraverso una preparazione mentale e psicologica portata a livelli estremi? In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione insieme a Giorgio Piola ripercorre la carriera di Nico Rosberg, dagli inizi in Formula 1 alla conquista del titolo mondiale, passando per la rivalità sempre più intensa con Hamilton.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI