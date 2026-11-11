Beach volley, scatta la corsa a Los Angeles: come riparte l’Italia? | Luigi Dell’Anna a Beach Zone
Come arriva il beach volley italiano all’inizio della corsa olimpica per Los Angeles 2028? Alla vigilia del primo torneo valido per la qualificazione ai Giochi, Enrico Spada fa il punto a Beach Zone con Luigi Dell’Anna, responsabile tecnico del beach volley FIPAV.
Si parte da due risultati che danno slancio al movimento: l’argento di Micol Laffuenti e Margherita Coretti alle Olimpiadi Giovanili di Dakar e il titolo europeo per club conquistato dalla BVT ad Alanya. Due soddisfazioni che aprono la discussione sulle prospettive delle Nazionali azzurre.
Dopo un 2026 segnato dagli infortuni, gli atleti di punta sono pronti a ripartire. Come procede il recupero di Valentina Gottardi dopo l’intervento alla spalla? Quali nuovi elementi possono trovare spazio in Nazionale? Con Dell’Anna parliamo delle scelte tecniche e delle priorità per il biennio che porta ai Giochi.
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