Svitolina esulta e guarda avanti: “Voglio che mia figlia mi veda vincere i tornei”

Nell’ultima giornata del girone due delle WTA Finals l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero sei, doma la bielorussa Aryna Sabalenka, sovverte i pronostici sfavorevoli della vigilia e conquista il pass per la semifinale contro la ceca Linda Noskova, vincitrice del gruppo 1.

Svitolina, nell’intervista post-partita concessa a Tennis Channel, si è soffermata sulle novità che caratterizzano il suo stile di gioco in questa nuova fase e sulle prospettive per il futuro di una giocatrice che vuole continuare ad incrementare il numero dei suoi titoli.

Sulle novità apportate al proprio gioco: “Mi sento più aggressiva. Il tennis si è evoluto molto e questo mi ha motivata a dare più potenza ai miei colpi e al mio servizio. Direi di avere una mentalità diversa. Tornare a giocare dopo la gravidanza mi ha dato nuova energia e una prospettiva diversa”.

Sulle prospettive per il futuro: “Voglio fare meglio di prima della gravidanza. Voglio anche che mia figlia mi veda vincere tornei e grandi partite. Voglio insegnarle la resilienza”, ha ammesso. Questa motivazione rende ogni vittoria più di un semplice risultato. La sua prossima sfida sarà Linda Noskova, un’avversaria che già conosce e dalla quale si aspetta una grande difficoltà: “Ha colpi molto potenti e un ottimo servizio, quindi dovrò essere fisicamente preparata”.