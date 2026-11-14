Aryna Sabalenka eliminata alle WTA Finals! Elina Svitolina vince in 3 set e avanza in semifinale

Nell’incontro di chiusura del girone due delle WTA Finals, competizione in corso di svolgimento a Indian Wells. Elina Svitolina, numero sei del tabellone, doma Aryna Sabalenka, testa di serie numero due, 6-3 3-6 6-1 in un’ora e cinquantacinque minuti. La giocatrice ucraina vola in semifinale, turno in cui affronterà la ceca Linda Noskova.

La numero due del tabellone sfrutta la seconda possibilità per firmare il break in apertura

e consolida il vantaggio con Il 2-0 sancito dal diritto in rete dell’avversaria. L’ucraina entra in partita con il punto del 2-1 e, complice il pessimo turno di battuta della rivale, timbra a zero il 2-2. Svitolina, dopo aver rimontato da 15-40, firma il 4-3, ottiene il break a zero del 5-3 e trasforma il secondo set point per il 6-3.

La giocatrice bielorussa però non ci sta e reagisce di forza. La testa di serie numero due sfrutta la seconda possibilità per il break del 3-1, strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 5-1, ne subisce il rientro sul 5-3 e sfrutta il primo set point per siglare il 6-3 con cui impatta la contesa.

Il terzo e decisivo parziale si trasforma in un monologo della giocatrice ucraina. Svitolina, dopo aver subito il break in apertura alla seconda opportunità, diventa padrona assoluta del campo, inanella sei giochi consecutivi e chiude 6-1 al quarto match point staccando il pass per la semifinale.

Svitolina chiude la sua prestazione con sei ace, commette nove doppi falli e serve il 58% di prime. La numero sei del tabellone vince il 65% di punti sulla prima e il 45% quando si affida alla seconda. La tennista ucraina sfrutta sei palle break sulle otto a propria disposizione e mette a referto 21 vincenti e 24 errori gratuiti, undici in meno rispetto ai 35 di Sabalenka.