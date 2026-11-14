Cobolli-Medvedev si vedrà in tv su Mediaset? Orario ATP Finals, canale esatto, streaming

Si avvicina a passo sempre più spedito l’inizio ufficiale dell’edizione 2026 delle ATP Finals. Il torneo prenderà il via domani con i primi match dei singolari e del doppio. La grande attesa è però concentrata sulla giornata di lunedì quando i giocatori azzurri faranno il loro esordio. Nell’ultimo match in programma Flavio Cobolli debutterà nel girone dedicato a Ivan Lendl contro il russo Daniil Medvedev. Il match concluderà il programma di giornata e inizierà non prima delle 20:30.

Il giocatore azzurro, al debutto assoluto nella competizione, è pronto a dare battaglia contro i quotati rivali per provare a chiudere la prima fase del torneo tra i primi due del gruppo e acquisire così la certezza del pass per le semifinali, traguardo che rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria.

Il compito però non sarà assolutamente semplice e bisognerà lottare con il coltello tra i denti su ogni palla per avere ragione di avversari di assoluto valore. Il bilancio dei precedenti premia il russo 2-1, anche se Cobolli ha vinto l’ultimo scontro diretto negli ottavi del torneo di Madrid di quest’anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, valevole per le ATP Finals 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e su Italia 1 in chiaro. Sarà possibile seguire il match in streaming su Sky Go, NOW, sportmediaset.it e Tennis Tv. OA Sport proporrà la diretta testuale dell’incontro.

CALENDARIO COBOLLI-MEDVEDEV ATP FINALS 2026

Lunedì 16 Novembre

Inalpi Arena

Dalle ore 11.30

Granollers/Zeballos (SPA/ARG, 3) vs Bolelli/Vavassori (ITA, 5)

Non prima delle 14:00

Carlos Alcaraz (SPA, 2) vs Frances Tiafoe (USA, 7)

Non prima delle 18:00

Harrison/Skupski (USA/GBR, 2) vs Krawietz/Puetz (GER,7)

Non prima delle 20:30

Daniil Medvedev (4) vs Flavio Cobolli (ITA, 5) – Diretta tv su Sky Sport (canali da definire) e Italia 1)

PROGRAMMA COBOLLI-MEDVEDEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canali da definire), Italia 1

Diretta streaming: Sky Go, NOW, sportmediaset.it, Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport