LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic, WTA Finals 2026 in DIRETTA: le azzurre si giocano l’accesso in finale!

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia composta dalla cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic, valido per la semifinale delle WTA Finals di Indian Wells: le azzurre cercano la finale nel terzo anno consecutivo che giocano la competizione

Errani e Paolini affrontano la semifinale dopo aver chiuso in testa il loro girone, dopo aver rimontato e vinto per 2-1 contro la ceca Siniakova e la statunitense Townsend, aver fatto lo stesso contro la spagnola Bucsa e la statunitense Melichar-Martinez e, infine, aver superato con un agile 2-0 l’olandese Schuurs e l’australiana Perez.

Per quanto riguarda Guo e Mladenovic, la coppia franco-asiatica ha superato il girone da seconda, alle spalle della brasiliana Stefani e della canadese Dabrowski, vincendo la sfida a distanza contro la lettone Ostapenko e la taiwanese Hsieh. Ad essere stata decisiva, per il passaggio del turno, è stata la vittoria contro la belga Mertens e la cinese Shuai Zhang,

La semifinale tra Errani/Paolini e Guo/Mladenovic sarà l’ultimo match a partire dalle 21.00, con il programma che partirà con le due semifinali singolari tra la statunitense Pegula e la russa Andreeva e quella tra la ceca Noskova e l’ucraina Svitolina. A precedere le due azzurre, ci sarà invece la prima semifinale di doppio tra Dabrowski/Stefani e Siniakova/Townsend: potrete seguire la partita delle italiane con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento!