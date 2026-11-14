Emma Aicher e Lara Colturi si giocano la vittoria nello slalom di Levi. L’Italia non svolta

Emma Aicher sfrutta al meglio il pettorale numero uno e pennella nella prima manche dello slalom di Levi. Eccellente prova della tedesca, che ha fatto la differenza soprattutto nella seconda parte del tracciato, portandosi dietro tanta velocità in vista del traguardo finale. I distacchi delle avversarie sono importanti, con solamente Lara Colturi, partita con il pettorale due, che è riuscita a rimanere vicina. La rappresentante dell’Albania, infatti, è staccata di 36 centesimi dalla vetta della classifica, perdendo oltre due decimi nella prima parte di piano.

Dopo un anno veramente difficile, finalmente Zrinka Ljutic torna ad essere competitiva, avvicinandosi a quella sciatrice capace di vincere la coppa di slalom nel 2025. La croata, partita addirittura con il pettorale 24, ha concluso al terzo posto a 88 centesimi, ma perdendo quasi sette decimi nel solo ultimo intermedio.

Già dalla quarta posizione il ritardo da Aicher sale sopra il secondo. Camille Rast, nonostante sia stata la migliore sul ripido, ha accusato un distacco importante dalla vetta (+1.02). Quinta l’austriaca Katharina Truppe (+1.05), che ha preceduto la connazionale Katharina Huber (+1.13). Settima posizione per la svedese Cornelia Oehlund (+1.17) davanti alla svizzera Wendy Holdener (+1.20) e alla francese Marion Chevrier (+1.30). Completa la Top-10 la svedese Anna Swenn Larsson (+1.32).

La migliore delle azzurre è stata Lara Della Mea, che ha terminato in diciassettesima posizione a 1.86 da Aicher, complice anche un errore poco prima del ripido, dove poi comunque è riuscita a contenere il distacco dalla vetta. Un po’ più indietro Martina Peterlini (+2.47), che si è completamente sul muro, dove forse ha avuto poco coraggio. C’era curiosità per il ritorno in gara di Marta Rossetti, che ha salto tutta la scorsa stagione, chiudendo a 2.88 dalla vetta. Purtroppo è uscita Anna Trocker sul primo dosso in entrata di muro.