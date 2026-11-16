Su che canale vedere Cobolli-Medvedev in tv oggi, ATP Finals 2026: orario, programma in chiaro, streaming

Una stagione straordinaria merita il giusto coronamento con la presenza nel torneo dei maestri. Nel secondo incontro del girone Ivan Lendl delle ATP Finals, competizione in corso di svolgimento a Torino, Flavio Cobolli esordisce nel torneo contro il russo Daniil Medvedev. Il match concluderà il programma di giornata e inizierà non prima delle 20:30.

Il giocatore azzurro, numero cinque del tabellone e debuttante assoluto nel torneo, è pronto a godersi quella che lui stesso ha definito una festa con l’atteggiamento di chi darà battaglia in ogni istante di ciascuna partita per provare, nel contesto di un gruppo certamente complicato, a conquistare il pass per la semifinale.

La sfida con la testa di serie numero quattro può certamente rappresentare uno snodo chiave per l’andamento di un raggruppamento nel quale il grande favorito per la prima posizione è lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il bilancio dei precedenti premia il russo 2-1, anche se Cobolli ha vinto l’ultimo scontro diretto negli ottavi del torneo di Madrid di quest’anno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev, valevole per le ATP Finals 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e su Italia 1 in chiaro. Il match sarà trasmesso in streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, sportmediaset.it e Tennis Tv. OA Sport proporrà la diretta testuale dell’incontro.

CALENDARIO COBOLLI-MEDVEDEV ATP FINALS 2026

Lunedì 16 Novembre

Inalpi Arena

Dalle ore 11:30

Granollers/Zeballos (SPA/ARG, 3) vs Bolelli/Vavassori (ITA, 5)

Non prima delle 14:00

Carlos Alcaraz (SPA, 2) vs Frances Tiafoe (USA, 7)

Non prima delle 18:00

Harrison/Skupski (USA/GBR, 2) vs Krawietz/Puetz (GER,7)

Non prima delle 20:30

Daniil Medvedev (4) vs Flavio Cobolli (ITA, 5) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Italia 1

PROGRAMMA COBOLLI-MEDVEDEV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Italia 1

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, sportmediaset.it, Tennis TV

Diretta live testuale: OA Sport