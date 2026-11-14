Flavio Cobolli può essere il numero 4 ATP dopo le Finals: gli scenari a Torino

Tanti obiettivi per Flavio Cobolli alle ATP Finals 2026 di tennis: l’azzurro a Torino dovrà difendere il sesto posto nella classifica mondiale, ma potrebbe anche guardare davanti a sé per provare a scalare una o due posizioni e riscrivere il proprio best ranking, chiudendo al numero 5 o al numero 4.

Il primo match delle Nitto ATP Finals potrebbe essere già fondamentale per l’azzurro, e non soltanto per il prosieguo del torneo: il russo Daniil Medvedev, oltre che il rivale diretto per l’accesso alle semifinali, è anche il competitor dell’italiano per il quinto posto nella classifica mondiale.

L’aggiornamento del ranking ATP che verrà rilasciato lunedì 16 novembre, infatti, vedrà Flavio Cobolli al sesto posto a quota 3680 punti, a -140 da Medvedev, quinto a quota 3820: vincere lo scontro diretto vorrebbe dire per l’azzurro superare il russo nella classifica mondiale.

Cobolli, però, dovrà anche guardarsi le spalle dai tennisti che potrebbero scavalcarlo a Torino, soprattutto dal francese Arthur Fils, settimo con 3625, a -55 da Cobolli, mentre sono più lontani lo statunitense Frances Tiafoe, ottavo a 3390, e lo spagnolo Rafael Jodar, che sarà decimo nel ranking ATP a quota 3234.

Qualora Cobolli dovesse vincere il torneo da imbattuto, inoltre, potrebbe anche ambire al 4° posto della classifica mondiale, issandosi fino a quota 5180 punti, a patto che lo statunitense Ben Shelton, attualmente quarto a quota 5170, non vinca neppure un match a Torino.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ufficiale lunedì 16 novembre: 3680 punti, 6° posto.

Ranking in caso di una vittoria nella fase a gironi: 3880 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di due vittorie nella fase a gironi: 4080 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di tre vittorie nella fase a gironi: 4280 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in semifinale: 4680 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 5180 punti, 4° posto (se Shelton non vince incontri a Torino).