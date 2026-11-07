Sport in tv oggi (sabato 7 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 7 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP del Brasile per la F1, le qualifiche e la Sprint Race del GP del Qatar per la MotoGP. Da non perdere gli Europei di ciclocross e un doppio impegno per l’Italia: contro il Sudafrica nel Nations Championship di rugby e contro il Belgio nelle qualificazioni agli Europei di pallamano maschile.

Riflettori puntati sulle semifinali del Masters 1000 di Parigi, proseguono i Mondiali di tiro a volo, tiro a segno, sollevamento peso e trampolino elastico, mentre per gli sport invernali si potrà gustare il Grand Prix di pattinaggio artistico in Cina. Da non dimenticare gli Europei di lacrosse femminile, la Coppa del Mondo di equitazione a Verona e la Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Cancun, oltre al terzo giro dei tornei di golf della settimana.

Da seguire i campionati nazionali di volley, basket, pallamano, pallanuoto e la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 7 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 7 novembre

01.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Nations Grand Finale) – Boulder maschile/femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

01.45 TRIATHLON (World Cup) – Gara femminile a Hong Kong (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Koea Open (diretta streaming su BWF Tv)

03.30 TRIATHLON (World Cup) – Gara femminile a Hong Kong (diretta streaming su Triathlon Live Tv)

05.00 TRAMPOLINO ELASTICO (Mondiali) – Individuale maschile/femminile, qualificazioni (diretta streaming su Eurovision Sport)

06.00 TIRO A VOLO (Mondiali) – Skeet a squadre miste, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

06.00 GOLF (DP World Tour) – HSBC Abu Dhabi, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.00)

06.30 ARRAMPICATA SPORTIVA (Nations Grand Finale) – Boulder maschile/femminile, finale (non è prevista diretta tv/streaming)

07.00 SNOOKER – International Championship, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

07.00 TENNIS – WTA 250 Hong Kong, semifinale (diretta tv su Sky Sport Tennis, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

07.15 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Carabina 50 metri femminile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

07.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free dance a Shenzhen (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

08.00 TRAMPOLINO ELASTICO (Mondiali) – Sincro misto, finale (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.00 TIRO A SEGNO (Mondiali) – Carabina 50 metri maschile, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating femminile a Shenzhen (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.00 MULTISPORT – Olimpiadi Giovanili (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su RaiSportHD e Rai Play dalle ore 14.00 alle ore 14.50). CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DETTAGLIATO.

10.30 MOTO3 – GP Qatar, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Monza, prove libere 3 (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

11.00 CICLOCROSS (Europei) – Gara juniores femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 LACROSSE (Europei sixes femminile, semifinali) – Israele-Cechia (diretta streaming su WL Tv)

11.15 MOTO2 – GP Qatar, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.40 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix) – Free skating coppie a Shenzhen (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.00 MOTOGP – GP Qatar, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Napoli-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 SOLLEVAMENTO PESI (Mondiali) – 86 kg femminile (diretta streaming su The Weightlifting House)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como 1907-Roma (diretta streaming su DAZN)

12.30 SNOOKER – International Championship, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

12.40 MOTOGP – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.40 RUGBY (Nations Championship) – Italia-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

13.00 CICLOCROSS (Europei) – Gara U23 maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 TIRO A VOLO (Mondiali) – Skeet a squadre miste, finale (diretta streaming sul canale di ISSF)

13.00 LACROSSE (Europei sixes femminile, semifinali per il quinto posto) – Italia-Polonia (diretta streaming su WL Tv)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 CALCIO (Championship inglese) – Wrexham-Wolverhampton (diretta streaming su Como Tv)

13.30 TENNIS – WTA 250 Chennai, semifinali (diretta tv su Sky Sport 259, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Malaga-Racing Santander (diretta streaming su DAZN)

14.20 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Monza, qualifiche (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Ostiamare-Spezia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Casarano (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Crotone-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Inter U23-Salernitana (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 RUGBY (Coppa Italia) – Viadana-Fiamme Oro (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 TENNIS – ATP Masters 1000 Parigi, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.30 LACROSSE (Europei sixes femminile, semifinali) – Germania-Gran Bretagna (diretta streaming su WL Tv)

14.50 MOTO3 – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

15.00 CICLOCROSS (Europei) – Gara elite femminile (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Arezzo (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Padova-Empoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Pisa-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Inter (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Sori-Lazio (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – Knockout sprint maschile (diretta streaming su World Aquatics Tv)

15.10 RUGBY (Nations Championship) – Scozia-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 F1 – GP Brasile, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Skyu Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Mainz-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Elversberg (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Due partite: Paderborn-Eintracht Francoforte, Lipsia-Augsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Saudi League araba) – Al Ettifaq-Al Hilal (diretta streaming su Como Tv)

15.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.45 MOTO2 – GP Qatar, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Hull (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Newcastle (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Championship inglese) – Birmingham-Swansea (diretta streaming su Como Tv)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Due partite: Busto Arsizio-Altino, Club Italia-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

16.00 GOLF (PGA Tour) – WTT Championship at Mayakoba, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 21.00)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) -Espanyol-Deportivo La Coruna (diretta streaming su DAZN)

17.00 MOTOGP – GP Qatar, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Trento-Monviso (diretta streaming su DAZN)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Salerno-Padova, Mestrino-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – Knockout sprint femminile (diretta streaming su World Aquatics Tv)

17.15 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Paris FC (diretta streaming su Ligue1+)

17.15 CALCIO (Serie B) – Mantova-Verona (diretta streaming su DAZN)

17.15 EQUITAZIONE (Coppa del Mondo) – Salto ostacoli a Verona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Renate (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Trento-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Forlì-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Vado-Ravenna (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Scafatese-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Chiavari-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

17.40 RUGBY (Nations Championship) – Galles-Giappone (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Bologna (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (LNB francese) – Due partite: Cholet-Digione, Roanne Saint Quentin (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (ACB spagnola) – Manres-Obradoiro (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Serie A2) – Belluno-Fano (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Leno-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Werder Brema (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (FA Cup) – Altrincham-Notts County (diretta straming su Discovery Plus, HBO Max)

18.30 BASKET (LNB francese) – Due partite: Nancy-Limoges-Nanterre-Chalon (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Pro Recco-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Casalgrande Padana-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Aberdeen-Hibernian (diretta streaming su Como Tv)

19.00 F1 – GP Brasile, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 21.30; differita streaming su tv8.it alle ore 21.30)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Rapallo-Plebiscito Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 CALCIO (Serie B) – Benevento-Avellino (diretta streaming su DAZN)

19.30 CALCIO (ACB spagnola) – Basquet Girona-Bilbao (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Tortona (diretta streaming su Flima Tv)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Vallefoglia (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Venezia (diretta streaming su LBA Tv)

20.10 PALLAMANO (Qualificazioni Europei) – Belgio-Italia (diretta streaming su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di Sky)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

20.30 BASKET (LNB francese) – Lione Villeurbanne-Pau Orthez (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Cinque partite: Battipaglia-Broni, Brixia-Costa Masnaga, Campobasso-Sesto San Giovanni, Roseto-Schio, San Martino-Livorno (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 CALCIO (Zweite Bundesliga tedesca) – Hertha Berlino-Wofsburg (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie A) – Roma-Sassuolo (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Troyes (diretta streaming su Ligue1+)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (FA Cup, primo turno) – Peterborough-Reading (diretta straming su Discovery Plus, HBO Max)

21.00 CALCIO (Premiership scozzese) – St. Mirren-Glasgow Rangers (diretta streaming su Como Tv)

21.00 BASKET (ACB spagnola) – Lleida-Baskonia (diretta streaming su DAZN)

21.10 RUGBY (Nations Championship) – Francia-Fiji (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Sporting Lisbona-Moreirense (diretta streaming su DAZN)

23.00 BASKET (NBA) – Indiana Pacers-Denver Nuggets (diretta streaming su NBA League Pass)

LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SUDAFRICA DI RUGBY DALLE 12.40

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 12.00, 12.40 E 17.00

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLOCROSS FEMMINILE DALLE 15.00

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 15.30 E ALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DI BELGIO-ITALIA DI PALLAMANO DALLE 20.10

LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30