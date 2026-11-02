MotoGP, GP Qatar 2026: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Dopo aver salutato la Malesia si torna subito in azi0ne nel Motomondiale 2026 per andare a completare la tripletta asiatica-oceanica. Dopo le tappe di Australia e Sepang, infatti, ci si trasferisce in Qatar dove vedremo in scena il ventesimo appuntamento del campionato. Una tappa che come sappiamo è ed è stata discussissima. Prima rinviata da aprile a novembre, quindi ora di nuovo in forte discussione per le ben note turbolenze mediorientali.

Sul tracciato di Lusail, ad ogni modo, ci attende una tre-giorni di capitale importanza per la corsa al titolo di MotoGP e Moto2, dato che la Moto3 è già stata ampiamente assegnata al dominatore della stagione, ovvero Maximo Quiles. Nella classe regina, invece, Marc Marquez potrebbe aver piazzato l’allungo definitivo dopo il fine settimana malese.

Nella classe mediana, invece, prosegue il duello tra Manuel Gonzalez e Izan Guevara in un derby spagnolo che andrà a consegnare il titolo della Moto2. In poche parole le luci dei riflettori di Lusail saranno lo scenario ideale per una tappa che potrebbe davvero risultate decisiva per l’intero campionato. Dopo la trasferta qatariota, infatti, rimarranno solamente Portogallo e Valencia per il rush finale definitivo.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che darà spazio ai momenti più importanti del weekend. Su TV8 (canale 125 e 148 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili live ed in chiaro le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP, mentre le gare domenicali saranno disponibili in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni sessione della MotoGP e delle gare di Moto3 e Moto2.

PROGRAMMA GP QATAR 2026 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 6 novembre

Ore 12.00-12.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 12.50-13.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.45-14.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 16.15-16.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 17.05-17.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 18.00-19.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 7 novembre

Ore 11.30-12.00 Prove libere 2 Moto3

Ore 12.15-12.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 13.00-13.30 Prove libere 2 MotoGP

Ore 13.40-13.55 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 14.05-14.20 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 15.45-16.00 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 16.10-16.25 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 16.40-16.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 17.05-17.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 18.00 Sprint Race MotoGP (11 giri)

Domenica 8 novembre

Ore 15.00 Gara Moto3 (16 giri)

Ore 16.15 Gara Moto2 (18 giri)

Ore 18.00 Gara MotoGP (22 giri)