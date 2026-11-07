LIVE MotoGP, GP Qatar 2026 in DIRETTA: Marquez stende Bezzecchi con una spallata e vince senza sanzioni

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LA GRIGLIA DI PARTENZA

17.47 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

17.46 Marc Marquez, con 49 punti di margine su Martin, ha la possibilità di far suo il titolo. Bezzecchi è fuori dai giochi. Secondo quanto riferito dalla Race Direction, non è stato preso alcun provvedimento su Marc Marquez, perché si ritiene responsabile Bezzecchi del contatto.

17.45 Di seguito la classifica mondiale aggiornata:

1 Marc Marquez 93 411 — Ducati Ducati Lenovo Team

2 Jorge Martin 89 362 49 Aprilia Aprilia Racing

3 Marco Bezzecchi 72 332 79 Aprilia Aprilia Racing

4 Pedro Acosta 37 299 112 KTM Red Bull KTM Factory Racing

5 Ai Ogura 79 281 130 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

6 Fabio Di Giannantonio 49 274 137 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

7 Raul Fernandez 25 242 169 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

8 Alex Marquez 73 197 214 — —

9 Francesco Bagnaia 63 173 238 Ducati Ducati Lenovo Team

10 Enea Bastianini 23 136 275 KTM Red Bull KTM Tech3

11 Fermin Aldeguer 54 125 286 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

12 Brad Binder 33 118 293 KTM Red Bull KTM Factory Racing

13 Luca Marini 10 117 294 Honda Honda HRC Castrol

14 Fabio Quartararo 20 79 332 — —

15 Diogo Moreira 11 78 333 Honda Pro Honda LCR

16 Franco Morbidelli 21 65 346 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

17 Johann Zarco 5 56 355 Honda Castrol Honda LCR

18 Joan Mir 36 33 378 — —

19 Jack Miller 43 31 380 — —

20 Alex Rins 42 29 382 — —

21 Toprak Razgatlioglu 7 18 393 — —

22 Maverick Viñales 12 14 397 KTM Red Bull KTM Tech3

23 Iker Lecuona 27 12 399 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

24 Augusto Fernandez 47 6 405 — —

25 Pol Espargaro 44 5 406 — —

26 Somkiat Chantra 15 3 408 — —

27 Takaaki Nakagami 30 3 408 — —

28 Cal Crutchlow 35 0 411 — —

29 Jake Dixon 96 0 411 Honda Honda HRC Castrol

30 Jonas Folger 94 0 411 — —

31 Lorenzo Savadori 32 0 411 — —

32 Michele Pirro 51 0 411 — —

33 Aleix Espargaro 41 0 411 — —

17.42 Di seguito l’ordine d’arrivo della Sprint Race:

1 Marc Marquez 93 — 1:52.790 10 350.6 Ducati Ducati Lenovo Team

2 Fabio Di Giannantonio 49 +0.862 1:52.378 10 348.3 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

3 Jorge Martin 89 +1.519 1:53.097 10 345.0 Aprilia Aprilia Racing

4 Raul Fernandez 25 +2.700 1:52.947 10 345.0 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

5 Johann Zarco 5 +3.720 1:53.244 10 351.7 Honda Castrol Honda LCR

6 Pedro Acosta 37 +4.664 1:53.049 10 351.7 KTM Red Bull KTM Factory Racing

7 Ai Ogura 79 +4.858 1:52.736 10 350.6 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

8 Enea Bastianini 23 +5.582 1:53.003 10 350.6 KTM Red Bull KTM Tech3

9 Iker Lecuona 27 +8.082 1:53.176 10 351.7 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

10 Diogo Moreira 11 +9.220 1:54.186 10 350.6 Honda Pro Honda LCR

11 Fermin Aldeguer 54 +9.429 1:53.323 10 351.7 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

12 Brad Binder 33 +9.483 1:54.277 10 347.2 KTM Red Bull KTM Factory Racing

13 Luca Marini 10 +12.727 1:53.423 10 351.7 Honda Honda HRC Castrol

14 Franco Morbidelli 21 +12.874 1:53.216 10 343.9 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

15 Maverick Viñales 12 +13.483 1:53.624 10 351.7 KTM Red Bull KTM Tech3

16 Jake Dixon 96 +19.373 1:55.406 10 346.1 Honda Honda HRC Castrol

Piloti non classificati

RT Marco Bezzecchi 72 Ritirato a 7 giri dalla fine Aprilia Aprilia Racing

NS Francesco Bagnaia 63 Non partito Ducati Ducati Lenovo Team

10° giro/10 Marc Marquez, in scioltezza, va a vincere davanti a Di Giannantonio e a Martin. Fernandez e Zarco completano la top-5. Con questi risultati, Marquez ha la possibilità di chiudere il campionato domani.

10° giro/10 Bravissimo Di Giannantonio a guadagnarsi la piazza d’onore, a precedere Martin, facendo il gioco di Marc Marquez da questo punto di vista.

9° giro/10 Marc Marquez vola con oltre un secondo di margine su Martin, che sta facendo una fatica incredibile nel tenersi dietro un Di Giannantonio super aggressivo.

8° giro/10 Marc Marquez in fuga e per Martin mantenere la piazza d’onore sarà molto difficile, tra problemi fisici e di gomme.

7° giro/10 Marc Marquez, in tutto questo, va in fuga a suon di 1’52″2 e Martin fatica a tenersi dietro Di Giannantonio. Comunque grandissima prestazione dello spagnolo dell’Aprilia. A completare la top-5 Fernandez e Zarco.

6° giro/10 Marc Marquez prova ad andare in fuga, Martin soffre con le gomme e cerca di stringere i denti per tenere la piazza d’onore. In tutto questo, la Direzione Gara non prende provvedimenti su Marquez.

6° giro/10 Martin fatica con le gomme, Marc Marquez fa il giro veloce e prova ad andare in fuga. Lo spagnolo dell’Aprilia tallonato da Di Giannantonio.

5° giro/10 Marc Marquez under investigation, vedremo…In tutto questo Martin è in scia Marc Marquez in questo momento, davanti a Di Giannantonio.

4° giro/10 Martin ne approfitta e si porta davanti, ma Marquez si rinfila. Che confronto a Lusail!

4°giro/10 SI SCONTRANO BEZZECCHI E MARQUEZ IN CURVA-1! Il romagnolo a terra.

3° giro/10 Bezzeccchi è attaccato a Marc Marquez, vuole il sorpasso!

3° giro/10 Sorpasso e contro-sorpasso tra Marquez e Bezzecchi, mentre Martin è quarto ora, davanti a Zarco.

2° giro/10 Marc Maerquez marcato da Bezzecchi, seguono Di Giannantonio, Zarco e un grande Martin, che si è preso la posizione su Fernandez.

1° giro/10 Bezzecchi nella scia di Marquez, mentre Martin è sesto, molto aggressivo.

1°giro/10 PARTITI!!! Super partenza di Marquez che si porta in testa, Bezzecchi prova subito ad attaccarlo. Martin è settimo.

17.20 Bezzecchi dovrà trovare lo stesso start di prima, per martellare col proprio ritmo. Martin, in tutto questo, dovrà trovare uno start migliore.

17.18 VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE! Sarà una Sprint di 10 giri!

17.17 I piloti si schierano in griglia e dovranno azzerare tutto quello che è successo. Ci sarà il doppio long-lap penalty per Aldeguer, visto quanto è accaduto. La sanzione ci sarà il per GP di domani.

17.15 Si riapre la pit-lane! I piloti vanno a rischierarsi in partenza. Sarà una Sprint di 10 giri, con la griglia originale.

17.13 Aldeguer, nel tentativo di superare Acosta, non si è accorto di Bagnaia all’esterno della curva, andando a centrarlo sul posteriore. Pilota conscio, ma è da capire di quali lesioni si tratta in questo caso.

17.11 Si spera che le condizioni di Bagnaia non siano gravi, dal momento che la dinamica dell’incidente è stata molto brutta.

17.10 Un’entrataccia di Aldeguer e urto contro la moto di Bagnaia, volato letteralmente per aria in curva-16. Nel frattempo si riapre la pit-lane alle 17:15 italiane. La gara sarà ridotta a 10 giri e la griglia sarà quella originaria.

17.09 Veramente sfortunato Pecco, che si stava riprendendo in questo weekend.

17.08 Applausi sugli spalti, nel frattempo Pecco viene portato via al centro medico. Un bruttissimo incidente, per fortuna il pilota è cosciente.

17.07 Francesco Bagnaia viene portato via in barella, ma è cosciente. Da capire le sue condizioni in maniera precisa.

2° giro/11 Bezzecchi marcato stretto da Marquez, in tutto questo c’è la BANDIERA ROSSA!

1° giro/11 NOOOO!!! Bagnaia finisce a terra, colpito da Aldeguer alla staccata di curva-16. Bezzecchi comanda davanti a Marquez, Di Giannantonio e Fernandez. 9° Martin.

1°giro/11 PARTITI!!!! Bezzecchi partenza super, a precedere Marquez, Di Giannantonio e Bagnaia.

17.02 Nel 2025 la Sprint portò la firma di Marc Marquez.

17.01 Si prevedono 11 giri tiratissimi a Lusail!

17.00 VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE!

16.59 1′ al via della Sprint Race.

16.57 Marc Marquez potrebbe usare una soft sul posteriore, per spingere dall’inizio, sorprendendo tutti che hanno optato per le medie.

16.55 Da capire quello che riuscirà a fare Pecco Bagnaia, che scatterà dalla quinta casella. Il piemontese sembra rinato in questo contesto.

16.53 Bezzecchi si dovrà attendere l’attacco di Marc Marquez in curva-1, visto quanto è accaduto nel corso delle gare precedenti.

16.51 Saranno 11 giri molto tirati per questo. Bezzecchi super nel time-attack nel t-3, da capire se si confermerà in questa Sprint.

16.50 La partenza, da questo punto di vista, sarà già un momento importante perché Martin dovrà recuperare posizioni, per entrare in zona punti per la Sprint.

16.48 Ancora condizionato dai postumi dell’infortunio al polso e rallentato dal traffico nel giro decisivo, Martin non è andato oltre l’undicesimo posto, risultando la peggiore delle quattro Aprilia in pista.

16.47 Marquez potrà marcare stretto Bezzecchi, per fare gara sul romagnolo e guadagnare terreno nei confronti di un Jorge Martin molto arretrato in griglia.

16.45 Marco Bezzecchi su Aprilia ha conquistato la pole position, stabilendo il nuovo record assoluto della pista in 1:50.028. Il pilota riminese ha preceduto le Ducati di Marc Márquez (+0.266) e Fabio Di Giannantonio (+0.299), interrompendo una striscia di sei pole consecutive della casa di Borgo Panigale su questo tracciato.

16.42 Si preannuncia una Sprint appassionante, col confronto tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez.

16.40 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint Race di Lusail (Qatar), terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP.

13.25 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 17.00 per la Sprint Race. Grazie e buon proseguimento di giornata.

13.24 Bezzecchi si conferma dopo la FP2 e si lancia verso la Sprint Race delle ore 17.00. Marquez e Di Giannantonio sono pronti alla sfida, vedremo Martin cosa riuscirà a fare dalla quarto fila.

13.23 La classifica finale della Q2:

1 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:50.02

2 Marc Marquez (Ducati) +0.266

3 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +0.299

4 Raul Fernandez (Aprilia) +0.429

5 Francesco Bagnaia (Ducati) +0.564

6 Ai Ogura (Aprilia) +0.568

7 Johann Zarco (Honda) +0.707

8 Pedro Acosta (KTM) +0.844

9 Fermin Aldeguer (Ducati) +0.862

10 Enea Bastianini (KTM) +0.973

11 Jorge Martin (Aprilia) +1.036

12 Brad Binder (KTM) +1.876

13.22 Bezzecchi stampa la pole in 1:50.028 con 266 millesimi su Marc Marquez e 299 su Fabio Di Giannantonio che chiude la prima fila. Quarto Raul Fernandez a 429 millesimi, quinto Pecco Bagnaia a 564, mentre è sesto Ai Ogura a 568. Settimo Johann Zarco a 707, ottavo Pedro Acosta a 844, quindi nono Fermin Aldeguer a 862, con Enea Bastianini decimo a 973 e Jorge Martin 11° a 1.036.

13.21 Martin ci prova proprio in extremis ma si trova Acosta nell’ultima curva e rimane 11°.

13.20 Marquez non ha più tempo per riprovarci. Fernandez è l’unico che spinge ma rimane quarto. Bezzecchi in pole a Lusail!

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q2! Bezzecchi ha la pole in mano!

-1 minuto: Bezzecchi vola! 1:50.028 e migliora ancora, Di Giannantonio terzo a 299! Bagnaia quinto a 564.

-2 minuti: Marquez inizia subito con 82 millesimi di record al T1, che diventano 88 al T2. Lo spagnolo chiude in 1:50.294 e si ferma a 229 millesimi da Bezzecchi!

-3 minuti: ci siamo! Partono i time attack finali! Chi centrerà la pole di Lusail?

-4 minuti: di nuovo tutti in azione. Marquez è il primo a lanciarsi assieme a Fernandez.

-5 minuti: Bezzecchi ha messo a segno un ottimo crono con 3 decimi su Marquez. Sarà sufficiente per assicurarsi la pole? Martin è ottavo e può risalire qualche posizione.

-6 minuti: tutti ai box ora. I piloti cambiano le gomme in vista del time attack finale.

-8 minuti: Fernandez terzo a 480 millesimi, quarto Di Giannantonio a 782. Bagnaia settimo a 989.

-9 minuti: Bezzecchi arriva con il record al T3 per 144 millesimi. Il pilota dell’Aprilia chiude in 1:50.065 ed è nettamente primo! 296 millesimi su Marquez.

-10 minuti: Bezzecchi non ha ancora avuto un giro pulito e si rilancia ora. Marquez e Acosta, invece, rallentano subito.

-11 minuti: il primo crono di riferimento lo fissa Marquez in 1:50.361 con 511 millesimi su Acosta.

-12 minuti: attenzione cade Binder in curva 1! Arriveranno bandiere gialle a pioggia?

-13 minuti: i piloti si lanciano per il primo time attack. Condizioni rese complicate dal vento. Vedremo se sarà un fattore.

-14 minuti: i piloti entrano in azione!

13.05 SEMAFORO VERDE!!!! PRENDE IL VIA LA Q2!!

13.04 Pochi istanti e si incomincia!

13.02 Si partirà alle ore 13.05 con la Q2. Si annuncia grande battaglia tra Ducati e Aprilia. Marquez e Di Giannantonio sfidano Bezzecchi. Martin cercherà di fare il massimo…

13.00 I PILOTI QUALIFICATI PER LA Q2

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’50.406 16 18 349.5

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.548 16 17 0.142 0.142 352.9

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’50.666 19 20 0.260 0.118 352.9

4 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’50.792 18 20 0.386 0.126 354.0

5 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’51.014 19 20 0.608 0.222 343.9

6 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’51.024 17 19 0.618 0.010 349.5

7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’51.041 18 19 0.635 0.017 355.2

8 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’51.301 18 18 0.895 0.260 352.9

9 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’51.318 17 19 0.912 0.017 348.3

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.409

12.58 Sono, quindi, Aldeguer e Acosta a passare in Q2. Si fermano Morbidelli, Marini, Lecuona, Moreira, Dixon e Vinales.

12.56 Acosta chiude in 1:51.087 e si mette al sicuro, a 211 millesimi da Aldeguer.

BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA Q1! Andiamo a vedere gli ultimissimi tempi.

-1 minuto: Morbidelli si porta al terzo posto a 395 millesimi e manca la qualificazione per poco più di un decimo.

-2 minuti: Aldeguer comanda con 267 millesimi su Acosta, terzo Lecuona a 607. I primi 2 sono già definiti?

-3 minuti: Aldeguer spinge e piazza il record in ogni settore. Chiude in 1:50.876!!!!!! Che tempo!!!!! 267 millesimi su Acosta!!!!!!

-4 minuti: i piloti tornano in pista per gli ultimi time attack. Aldeguer è il primo ad uscire.

-5 minuti: tra poco si riparte per i time attack! Chi salirà in Q2?

-7 minuti: i piloti stanno tornando ai box per il cambio gomme. Morbidelli e Marini sembrano non in grado di attaccare le prime 2 posizioni…

-8 minuti: Acosta sembra essersi messo al riparo ma, invece, alle sue spalle sarà grande battaglia con 5 piloti in meno di 3 decimi.

-9 minuti: Acosta migliora in ogni settore e scende a 1:51.143 con 320 millesimi su Aldeguer e 340 su Lecuona.

-10 minuti: Acosta si mette al comando in 1:51.454 con 29 millesimi su Lecuona e 151 su Moreira.

-11 minuti: il primo tempo della Q1 lo mette a segno Lecuona in 1:51.483 con 4 millesimi su Aldeguer.

-13 minuti: vedremo chi sarà in grado di passare alla Q2. Acosta deve assolutamente risorgere dopo un venerdì complicato.

-14 minuti: tutti in pista per la caccia alla Q2. Solamente 8 piloti impegnati.

12.40 I PILOTI AL VIA DELLA Q1

11 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.447 16 18 1.041 0.038 346.1

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’51.484 19 20 1.078 0.037 346.1

13 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’51.548 19 20 1.142 0.064 354.0

14 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’51.575 21 22 1.169 0.027 355.2

15 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’51.653 21 22 1.247 0.078 348.3

16 27 Iker LECUONA SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’51.730 18 20 1.324 0.077 354.0

17 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’52.192 18 19 1.786 0.462 355.2

18 96 Jake DIXON GBR Honda HRC Castrol HONDA 1’52.393 19 19 1.987 0.201 349.5

12.39 Pochi istanti al via della Q1.

12.37 Passi in avanti notevoli per le Aprilia che hanno monopolizzato le prime 3 posizioni e lanciano la sfida per la pole position.

12.35 E ora testa alle qualifiche!

12.33 CLASSIFICA TEMPI FP2

1 72 M. Bezzecchi 1’51.571

2 25 R. Fernandez +0.121

3 79 A. Ogura +0.321

4 93 M. Marquez +0.427

5 54 F. Aldeguer +0.464

6 11 D. Moreira +0.642

7 49 F. Di Giannantonio +0.651

8 37 P. Acosta +0.664

9 89 J. Martin +0.684

10 10 L. Marini +0.766

11 63 F. Bagnaia +0.937

12 5 J. Zarco +0.939

13 23 E. Bastianini +1.186

14 27 I. Lecuona +1.299

15 33 B. Binder +1.404

16 12 M. Viñales +1.797

12.31 Bezzecchi chiude un altro giro a un soffio dal suo record. Il romagnolo ha un passo clamoroso. Marquez si ferma a 427 millesimi.

12.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP2! Bezzecchi sfiora il suo record, Fernandez spinge ancora ma si ferma a 113 millesimi dal collega di marchio.

12.29 Marquez prova a rispondere ma si ferma a 427 millesimi. Fernandez invece sale al secondo posto a 121 millesimi da Bezzecchi. Ogura terzo a 321.

12.28 Arriva Bezzecchi con un grandissimo tempo! 1:51.571 con 463 millesimi su Marquez!

12.27 Aldeguer arriva con il record al T3 per 135 millesimi ma chiude secondo a un solo millesimo da Marquez!

12.26 Di Giannantonio chiude un altro giro in 1:52.353 e conferma di avere un ottimo passo.

12.25 Moreira piazza un 1:52.213 ed è secondo a 179 millesimi dalla vetta!

12.24 Di Giannantonio vola in 1:52.222 e si porta a soli 188 millesimi da Marquez. Il pilota romano inizia a spingere davvero.

12.23 Tornano in pista Bagnaia e Marquez, mentre Bezzecchi e Martin attendono ancora qualche istante.

12.22 Marini migliora ancora e sale al quinto posto superando Bagnaia. Distacco di 303 millesimi. Di Giannantonio invece sale in settima posizione a 696.

12.21 Acosta migliora con media e soft e fa segnare un 1:52.235 ed è secondo a 201 millesimi da Marquez.

12.20 Martini fa segnare il sesto tempo a 8 decimi esatti da Marquez. Media e soft per il pilota Honda.

12.19 La FP2 al momento sta dando conferme di quanto visto nella giornata di ieri. Ducati ottima con Marquez che comanda il gruppo, Aprilia che insegue ma non a distanza. KTM che dà segnali importanti.

12.17 I piloti sono fermi ai box dopo il primo run, ma tra poco torneranno in azione per le fasi finali del turno. Acosta e Diggia sono i primi ad uscire.

12.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP2

1 93 M. Marquez 1’52.034

2 72 M. Bezzecchi +0.273

3 25 R. Fernandez +0.280

4 37 P. Acosta +0.607

5 63 F. Bagnaia +0.639

6 27 I. Lecuona +0.836

7 89 J. Martin +0.859

8 11 D. Moreira +0.945

9 54 F. Aldeguer +0.981

10 5 J. Zarco +1.024

11 49 F. Di Giannantonio +1.052

12 79 A. Ogura +1.127

13 10 L. Marini +1.128

14 23 E. Bastianini +1.342

15 12 M. Viñales +1.382

16 21 F. Morbidelli +1.406

17 33 B. Binder +1.555

18 96 J. Dixon +1.801

12.15 Fernandez migliora e si porta in terza posizione a 280 millesimi da Marquez, a 7 da Bezzecchi.

12.14 Bezzecchi migliora e fa segnare un 1:52.307 portandosi a 273 millesimi dalla vetta. Il romagnolo procede con doppia gomma media e si rilancia.

12.13 Martin si ferma ai box dopo 6 giri completati. Lo spagnolo, ovviamente, non ha la minima intenzione di sforzare troppo il suo polso in questa FP2.

12.12 Di Giannantonio sta sicuramente lavorando sulla lunga distanza e non pensa al cronometro. Prosegue in 1:53.086 e 1:53.328.

12.11 Marquez prosegue con un ottimo passo e chiude un altro giro in 1:52.204. Bezzecchi in 1:52.989.

12.10 Marquez migliora ancora e scende a 1:52.034 e ora vanta 454 millesimi su Bezzecchi. Martin settimo a 859.

12.09 Bezzecchi gira in 1:52.488 a 262 millesimi da Marquez, quindi Acosta terzo a 415.

12.08 Marquez dà il primo squillo di giornata in 1:52.226 e sale al comando con 447 millesimi su Bagnaia.

12.07 Bagnaia migliora in ogni settore e scende a 1:52.673 migliorando di 699 millesimi, alle sue spalle Lecuona a 709.

12.06 Bezzecchi si porta a 81 millesimi da Pecco, poi Fernandez a 132.

12.05 Il primo tempo della FP2 porta la firma di Bagnaia in 1:53.372

12.04 Le condizioni meteo parlano ovviamente di sole pieno con 44° sull’asfalto e 35° per l’atmosfera. Vento sostenuto.

12.03 I piloti iniziano a fare sul serio e si lanciano per il primo giro vero e proprio. Andiamo a vedere chi farà segnare il primo tempo di riferimento della sessione.

12.02 Alla spicciolata tutti i piloti sono entrati in azione. La FP2 può ufficialmente prendere il via.

12.01 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 30 minuti della sessione.

12.00 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA FP2 DEL GP DEL QATAR DI MOTOGP!

11.59 Pochi istanti e si incomincia! Tutto pronto a Lusail!

11.58 Chiudiamo con Jorge Martin: “Per me il GP di domenica sarà molto imprevedibile, è difficile saperlo. Sicuramente la Sprint di domani, di 11 giri, riesco a farla. Domenica non lo so neanch’io, magari al giro 15 la mano dice basta. Io mi sento bene, il problema principale è che non ho la forza che vorrei nelle staccate. Dopo un po’ inizia a stancarsi la mano, perdo forza, non riesco a fermarmi e iniziano i problemi. Il passo avanti che ho fatto dalla mattina alla sera è stato molto grande sulla forza e, se continuo a fare questi progressi anche domani, penso che riuscirò a farcela. La frenata è il problema minore. Sono soprattutto i cambi di direzione, quando sono molto inclinato, a farmi male. Però mi sto già abituando al dolore, diciamo. Le condizioni della mano potrebbero peggiorare da un giorno all’altro per via dell’infiammazione. Potrei ritrovarmi domani con la mano gonfia come una pallina da tennis. Però siamo ottimisti, se faccio tutte le terapie necessarie dovrei stare meglio domani”.

11.55 Tocca ora a Marc Marquez: “Contento per la giornata, iniziare bene è un buon segno. Abbiamo iniziato con un buon passo le FP1, dopo abbiamo lavorato diversamente per capire alcune cose. I risultati si sono visti anche se l’Aprilia è lì. Mi fa piacere vedere anche Di Giannantonio così veloce qui. Diciamo che è stata una giornata meno buona che in Malesia ma meglio rispetto all’Indonesia”.

11.52 Le parole di Marco Bezzecchi: “Oggi mi sono divertito molto a girare su questa pista, nel 2025 avevo fatto fatica. E’ stato stupendo guidare. Il miglioramento fatto è stato incredibile, un grande ringraziamento va a Noale per il lavoro che hanno fatto negli ultimi 12 mesi. C’erano posti in cui non riuscivo a cavare un ragno dal buco, mentre quest’oggi da subito mi sono sentito piuttosto bene. Abbiamo lavorato tanto sull’elettronica, anche se è ancora un pochino nervosa la nostra moto, ma ci stiamo lavorando”.

11.49 Le dichiarazioni di Fabio Di Giannantonio, il più veloce di ieri: “Questa è una pista che mi piace molto, ma non è scontato. Noi proviamo ad andare forte ovunque. Ci sono tante cose che cambiamo. Ne abbiamo cambiate tante. Cambiando alcune cose siamo migliorati molto ed è tornato il feeling. I valori in campo saranno gli stessi, Marc e le Aprilia potranno fare bene soprattutto con la media. Io mi vedo bene, ci siamo concentrati sul time attack, vogliamo partire bene davanti, poi ce la possiamo giocare. Media per la gara lunga? Funziona bene, la soft ha potenziale sul giro ma cala molto. E’ rischioso usarla per la Sprint ma si potrebbe fare. Noi con la media siamo in difficoltà, le Aprilia sono più avvantaggiate”.

11.46 Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARTIN Jorge (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

2025 – MARQUEZ Marc (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Lusail:

3 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022, 2024}

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2019}

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2025}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2018}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021}

1 – MARINI Luca (ITA) {2023}

11.43 Italiani vincitori a Lusail:

ROSSI Valentino (2005, 2006, 2010, 2015)

DOVIZIOSO Andrea (2018, 2019)

BASTIANINI Enea (2022)

DI GIANNANTONIO Fabio (2023)

BAGNAIA Francesco (2024)

Moto vincitrici a Lusail:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

10 – YAMAHA (2005, 2021)

9 – DUCATI (2007, 2025)

3 – HONDA (2004, 2014)

Piloti vincitori con moto differenti:

STONER Casey (Ducati 3; Honda 1)

MARQUEZ Marc (Honda 1; Ducati 1)

11.40 Prima di entrare nel vivo della FP1, facciamo un po’ di storia del Gran Premio del Qatar della MotoGP.

Piloti con più vittorie:

Casey STONER e Valentino ROSSI (4)

L’australiano ha vinto nel 2007, 2008, 2009, 2011

Il Dottore ha trionfato nel 2005, 2006, 2010, 2015

Piloti in attività con vittorie a Lusail:

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2021}

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2025}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022}

1 – DI GIANNANTONIO Fabio (ITA) {2023}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2024}

11.37 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP 2026

1 Marc Marquez (Ducati) 399

2 Jorge Martin (Aprilia) 355

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 332

4 Pedro Acosta (KTM) 295

5 Ai Ogura (Aprilia) 278

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 265

7 Raul Fernandez (Aprilia) 236

8 Alex Marquez (Ducati) 197

9 Francesco Bagnaia (Ducati) 173

10 Enea Bastianini (KTM) 134

11 Fermin Aldeguer (Ducati) 125

12 Brad Binder (KTM) 118

13 Luca Marini (Honda) 117

14 Fabio Quartararo (Yamaha) 79

15 Diogo Moreira (Honda) 78

16 Franco Morbidelli (Ducati) 65

11.34 Quale sarà il programma della giornata? La classe regina inizierà i propri lavori alle ore 12.00 italiane (le ore 14.00 locali) con la seconda sessione di prove libere della durata di 30 minuti. Dopodiché sarà tempo di qualifiche alle ore 12.40. Si inizierà con la Q1, quindi alle ore 13.05 si passerà alla Q2 che andrà a definire lo schieramento di partenza della Sprint Race che scatterà alle ore 17.00.

11.31 Purtroppo, però, stiamo assistendo ad un weekend con pochissimi piloti in pista. Non sono presenti i piloti Yamaha (che ha scelto di non presentarsi) per cui Fabio Quartararo, Alex Rins, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, come il suo sostituto Augusto Fernandez. Non solo, mancherà anche Alex Marquez, fresco di operazione alla spalla, senza dimenticare un acciaccato Jorge Martin. In totale sono 18 i piloti in azione con Joan Mir sostituito da Jake Dixon.

11.28 Come sappiamo non è stato affatto scontato correre a Lusail. Le polemiche ed i dubbi sono stati numerosi. Le turbolenze mediorientali hanno portato i piloti a chiedere di cancellare questa tappa (già rinviata da aprile) ma la Federazione ha vinto e si correrà.

11.25 Siamo giunti al ventesimo e terzultimo appuntamento della stagione e, com’è ben noto, potrebbe essere l’occasione per Marc Marquez di conquistare il titolo. Nel caso sarebbe il decimo in assoluto della sua carriera e l’ottavo nella classe regina. Gli sarà sufficiente conquistare 30 punti più di Jorge Martin per chiudere i conti.

11.20 giorno e benvenuti a Lusail, tra 40 minuti esatti prenderà il via il sabato del Gran Premio del Qatar della classe regina!!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Lusail si prevede un day-2 particolarmente intenso, con le qualifiche e la Sprint Race a tenere banco in modo particolare.

Sul tracciato qatariano tutto potrebbe definirsi al vertice della top-class. La forma esibita da Marc Marquez (Ducati) e i problemi fisici di Jorge Martin (Aprilia) potrebbero far calare il sipario e regalare al Cabroncito la decima corona iridata della carriera.

Da capire se ci sarà spazio per altri. Marco Bezzecchi, compagno di squadra di Martin, vorrebbe regalarsi qualcosa di speciale, non essendo ancora matematicamente tagliato fuori dalla lotta per il vertice. Tuttavia, il romagnolo dovrà sperare in una sorta di miracolo sportivo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del weekend del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 12:00 italiane con la FP2, mentre le qualifiche prenderanno il via dalle 12:40. La Sprint Race, invece, inizierà dalle 17:00 nostrane e sarà di 11 giri. Buon divertimento!