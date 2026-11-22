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Speed skating, arriva la Russia a fermare la corsa dell’Italia: team-pursuit azzurro secondo ad Obihiro
L’Italia centra la piazza d’onore con il team pursuit maschile nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating: ad Obihiro, in Giappone, sul ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval, il terzetto azzurro composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Riccardo Lorello si arrende solamente agli Atleti Individuali Neutrali di passaporto russo.
Per Michele Malfatti si tratta del 12° podio nella specialità in Coppa del Mondo, a -1 dal record in casa Italia di Andrea Giovannini, a quota 13. Davide Ghiotto sale a sua volta a quota 10, infine per Riccardo Lorello, che ha preso il posto di Giovannini da questa stagione nel terzetto azzurro, si tratta del secondo podio dopo il successo di Pechino centrato dall’Italia nella prima tappa.
Gli azzurri, infatti, chiudono con il crono di 3:39.63, ma pur battagliando a lungo sul filo dei centesimi, alla fine degli otto giri previsti devono cedere a distanza al tempo di 3:38.60, nuovo record della pista, fatto segnare in precedenza dagli Atleti Individuali Neutrali di passaporto russo (Trofimov, Aldoshkin, Naidenyshev), che confermano così l’ottima impressione destata già nella tappa di Pechino, quando però erano in Division B.
Sale sul gradino più basso del podio la Polonia (Sliwka, Semirunniy, Kwapisz), a sua volta in Division B a Pechino, che chiude al terzo posto con il tempo di 3:42.69, a 4.09 dalla vetta e ad oltre 3 secondi dal crono fatto segnare dagli azzurri per la seconda posizione. Resta ai piedi del podio la Norvegia (Henriksen, Dyrset, Strand), quarta in 3:46.04, a 7.44.
Quinta posizione per la Germania (Gross, Stibenz, Flaig) in 3:46.77, a 8.17, mentre termina sesta la Francia (Loubineaud, Thiebault, Trebouta), con il tempo di 3:47.09, a 8.49. Settima piazza per gli Stati Uniti (Dawson, Cepuran, Silk), battuti nettamente dagli azzurri nell’ultima batteria, in 3:49.10, a 10.50, infine cade il Giappone (Sasaki, Fuchigami, Arito), che chiude per onor di firma in 4:07.12, a 28.52.