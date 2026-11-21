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Speed skating, Daniele Di Stefano irrompe nei 1500 metri ed è sul podio in Coppa del Mondo ad Obihiro!
Ad Obihiro, in Giappone, sul ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval, la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating riserva il primo podio del fine settimana all’Italia: a coglierlo è Daniele Di Stefano, che si piazza al terzo posto nei 1500 metri.
A battere l’azzurro sono solo due grandi interpreti della distanza, entrambi capaci di scendere sotto il vecchio record della pista (1’44″55): a spuntarla è il cinese Zhongyan Ning, che si impone con il crono di 1:43.58, riuscendo a battere lo statunitense Jordan Stolz, alla piazza d’onore con il tempo di 1:43.79, sconfitto per 0.21.
Distante dai primi due, ma davanti a tutto il resto del mondo, chiude il 27enne azzurro Daniele Di Stefano, il quale con un grande ultimo giro riesce a chiudere in 1:44.72, a 1.14 dalla vetta, classificandosi terzo. Per l’italiano si tratta del primo podio su questa distanza in Coppa del Mondo dopo i tre ottenuti nella mass start.
Alle spalle dell’italiano terminano il ceco Metodej Jilek, quarto in 1:45.05, a 1.47, ed il neerlandese Kjeld Nuis, quinto in 1:45.38, a 1.80, mentre è sesto il polacco Vladimir Semirunniy in 1:45.47, a 1.89. Più indietro l’altro azzurro al via, Riccardo Lorello, 17° in 1:47.00, a 3.42.