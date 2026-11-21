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Speed skating, Di Stefano sul podio nei 1500. Pergher sfiora la top ten sui 500 ad Obihiro
Il ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating, in corso di svolgimento ad Obihiro, in Giappone, consegna il gradino più basso del podio a Daniele Di Stefano, che si piazza al terzo posto nei 1500. Sfiora la top ten sui 500 Serena Pergher, mentre sulla medesima distanza Jeffrey Rosanelli vince in Division B e domani potrà ben figurare in Division A.
Nei 1500 metri maschili si impone il cinese Zhongyan Ning, che ottiene il nuovo record della pista in 1:43.58, riuscendo a battere lo statunitense Jordan Stolz, alla piazza d’onore con il tempo di 1:43.79, sconfitto per 0.21, pur essendo andato a sua volta sotto il precedente primato dell’ovale. Sale sul gradino più basso del podio Daniele Di Stefano, il quale con un grande ultimo giro riesce a chiudere in 1:44.72, a 1.14 dalla vetta, classificandosi terzo. Più indietro l’altro azzurro al via, Riccardo Lorello, 17° in 1:47.00, a 3.42.
Nei 500 femminili si registra la tripletta neerlandese: successo di Angel Daleman in 37.45, davanti alle connazionali Femke Kok, seconda con il tempo di 37.50, a 0.05, e Suzanne Schulting, terza in 37.73, a 0.28. Si classifica 12ma Serena Pergher, la quale fa segnare il crono di 38.18, 0.73, mentre in Division B si piazza settima Maybritt Vigl in 38.79.
Nei 500 maschili affermazione e record della pista (precedente in 34.47) per lo statunitense Jordan Stolz, che vince con il crono di 34.26, andando a precedere il cinese Ziwen Lian, secondo in 34.71, a 0.45, il quale beffa per appena sette millesimi il canadese Laurent Dubreuil, terzo pur con lo stesso tempo al centesimo dell’asiatico. In Division B vince Jeffrey Rosanelli con il crono di 34.93, e domani potrà scendere in pista in Division A.
Nei 1500 femminili scendono sotto il vecchio primato dell’ovale sia la norvegese Ragne Wiklund, vittoriosa in 1:53.79, che la neerlandese Joy Beune, alla piazza d’onore in 1:53.85, battuta per soli 0.06. Molto staccata, invece, la terza classificata, la canadese Valerie Maltais, con il crono di 1:55.48 +1.69. In Division B settimo posto per Emily Tormen in 2:00.38, mentre chiude 15ma Giulia Presti in 2:02.26.