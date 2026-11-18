La Nazionale italiana di skicross si prepara alla prima tappa di Coppa del Mondo 2026-2027, che è in programma a Val Thorens, in Francia, dall’8 all’11 dicembre: gli azzurri saranno in raduno a Livigno da sabato 21 a mercoledì 25 novembre per preparare al meglio l’esordio sul circuito maggiore.

Per l’occasione gli azzurri saranno seguiti dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, che sarà coadiuvato dai tecnici Siegmar Klotz, Nicholas Griffani, Walter Compagnoni, Maicol Rastelli ed Alessandro Ghitalla: sono otto gli atleti convocati per il collegiale.

Saranno al lavoro sulle nevi livignasche i medagliati dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Simone Deromedis e Federico Tomasoni, che comporranno il gruppo azzurro assieme a Paolo Piccolo, Filippo Rossi, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech, Jole Galli ed Andrea Chesi.

Da domenica 22 a mercoledì 25, inoltre, nella stessa località si ritroveranno anche la Squadra B e gli atleti di interesse nazionale: al lavoro Andrea Balducci, Alessandro Barucco, Filippo Branz, Giacomo Nicolini, Thomas Oss Papot, Luca Savoldelli e Melissa Astigiano, con i tecnici Riccardo Croese, Filippo Zamboni e Giovanni Giordano.