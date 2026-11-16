Coppa del Mondo sci alpino Gurgl 2026: orari, tv, streaming, programma slalom

Il grande Circo Bianco è già pronto per un nuovo fine settimana di gare. La Coppa del Mondo torna in pista a Gurgl per l’ultima tappa prima della trasferta nordamericana. La località austriaca ospiterà lo slalom femminile di sabato 21 e quello maschile di domenica 22 novembre. In entrambe le giornate la prima manche prenderà il via alle 10:30 e la seconda alle 13:30.

In campo femminile sarà ancora assente Mikaela Shiffrin che quest’anno ha ribadito il proposito di un impegno minore in slalom, a vantaggio di gigante e Super-G e dovrebbe fare il suo rientro tra i pali stretti a Killington. In Finlandia Emma Aicher si è imposta autorevolmente davanti a Lara Colturi e all’austriaca Katarina Truppe. La tedesca pone con sempre maggiore autorevolezza la sua candidatura per il trofeo generale.

Il settore maschile, in attesa dell’inizio della stagione delle discipline veloci, sembra aver trovato un nuovo assoluto protagonista in Lucas Pinheiro Braathen. Il brasiliano ha vinto in maniera netta lo slalom sulle nevi finlandesi e continuando su questo ritmo forsennato nelle discipline tecniche potrebbe rivelarsi un avversario credibile per il grande favorito Marco Odermatt. Il campo di partecipazione tra i pali stretti è però sempre di primissimo ordine e sono numerosi gli atleti che nella singola giornata possono puntare al bersaglio grosso.

In casa Italia Alex Vinatzer, grazie a una strepitosa seconda manche, ha rimontato fino al quinto posto e ha mancato la conquista del podio per soli 14 centesimi. L’alfiere azzurro sembra essere l’unico elemento in grado di accendere la luce in una squadra che non è riuscita a piazzare alcun elemento nei primi trenta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Gurgl, valide per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e Rai Sport HD in base alle esigenze di programmazione. I due slalom saranno trasmessi in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport proporrà la diretta testuale delle due gare.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO GURGL 2026

Sabato 21 Novembre

Ore 10:30 Prima manche slalom femminile

Ore 13:30 Seconda manche slalom femminile

Domenica 22 Novembre

Ore 10:30 Prima manche slalom maschile

Ore 13:30 Seconda manche slalom maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, RaiSport HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

Diretta live testuale: OA Sport