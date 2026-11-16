Sci alpino, le convocate dell’Italia per Gurgl. Beatrice Sola assente per scelta strategica

Archiviato l’esordio stagionale tra i pali snodati in Finlandia, la Coppa del mondo di sci alpino femminile si sposta in Austria per il secondo slalom dell’inverno. La direzione tecnica della FISI ha ufficializzato l’elenco delle otto atlete convocate per l’appuntamento di sabato 21 novembre a Gurgl.

La scelta più significativa riguarda l’assenza di Beatrice Sola. La trentina, reduce dal brillante 19° posto sulla pista “Levi Black”, che le è valso il ruolo di migliore azzurra nell’opening lappone tra i rapid gates, non volerà in Tirolo per una precisa strategia tecnica: resterà a Levi per disputare i primi slalom stagionali di Coppa Europa, in programma nello stesso fine settimana, così da accumulare punti preziosi e migliorare i pettorali di partenza nel circuito maggiore.

In Lapponia, nella gara vinta dalla tedesca Emma Aicher davanti a Lara Colturi, la squadra italiana guidata da coach Agazzi aveva portato tre atlete nella seconda manche: oltre a Sola, erano andate a punti anche Lara Della Mea e Martina Peterlini. Più sfortunato il bilancio delle altre compagne: Marta Rossetti ha chiuso 32ª al rientro dopo il lungo stop per la rottura del crociato, Giulia Valleriani è rimasta fuori dalle prime trenta e ben quattro azzurre (Alice Pazzaglia, Anna Trocker, Emilia Mondinelli e Giorgia Collomb) sono uscite nella prima manche.

Da queste basi l’Italia riparte a Gurgl, località che ospiterà la Coppa del mondo per la quarta volta nella sua storia. L’obiettivo primario della spedizione azzurra sarà sfatare un vero e proprio tabù: sulle nevi austriache, infatti, l’Italia non ha mai centrato una top-ten in alcuna gara. I migliori risultati restano finora il 13° posto di Tobias Kastlunger nel 2023 e la 18ª piazza ottenuta lo scorso anno proprio da Lara Della Mea, chiamata ora a guidare il gruppo in assenza di Sola.

Saranno otto le italiane al cancelletto di partenza sulla pista austriaca: Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Anna Trocker, Giorgia Collomb ed Emilia Mondinelli.