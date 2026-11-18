La Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027 non è ancora pronta per imbarcarsi verso la trasferta nordamericana. Prima, come tradizione, c’è ancora un appuntamento da non mancare, ovvero lo slalom di Gurgl (Austria). Si gareggerà il 21 e 22 novembre (prima le donne, poi gli uomini) con i medesimi orari (prime manche alle ore 10.30 e seconde alle ore 13.30). Ci attende grande spettacolo, con la squadra italiana che cercherà, finalmente, un buon risultato su questo pendio dato che, nei precedente, non è mai stata in grado di piazzare un rappresentante nemmeno nella top10.

Andiamo a ripercorrere con la memoria tutti i precedenti di Gurgl. Il primo appuntamento sulla pista austriaca è datato 18 novembre 2023 con lo slalom maschile. Un trionfo dei padroni di casa con Manuel Feller che precede Marco Schwarz e Michael Matt, mentre il primo italiano è Tobias Kastlunger che chiude in tredicesima posizione a 1.99 dalla vetta. Solamente 26°, invece, Alex Vinatzer a 3.03.

Il 23 novembre 2024 arriva l’esordio del comparto femminile. Successo della solita Mikaela Shiffrin davanti a Lara Colturi ed alla svizzera Camille Rast, mentre la migliore azzurra è Martina Peterlini che chiude ventesima a 3.13, davanti a Beatrice Sola a 3.17.

Passiamo al 22 novembre 2025 con il Circo Bianco maschile che torna di scena sulla pista “Kirchenkar”. Vittoria del francese Paco Rassat che precede il belga Armand Marchand, mentre completa il podio il norvegese Atle Lie McGrath. Per trovare il primo dei nostri portacolori bisogna scendere fino alla 19a posizione di Alex Vinatzer che chiude a 1.17 dalla vetta.

Nella giornata successiva, il 23 novembre 2025, tocca alle donne ed arriva il secondo successo di Mikaela Shiffrin con il podio che replica esattamente quello dell’anno precedente. Seconda Lara Colturi, mentre sul gradino più basso del podio chiude Camille Rast. La migliore delle italiane è Lara Della Mea che conclude in 18a posizione a 4.12.