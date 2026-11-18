Jannik Sinner avrebbe incontrato il professor Alberto Zangrillo e un’equipe del San Raffaeli di Milano per una valutazione sul suo ginocchio destro. Il problema fisico all’articolazione gli sta impedendo di giocare dallo scorso 12 luglio, quando difese il titolo a Wimbledon, e la situazione non sembra essere in miglioramento per l’ex numero 1 del mondo.

Dopo il consulto con gli esperti nel capoluogo lombardo, il fuoriclasse altoatesino starebbe pensando di andare negli USA per chiedere il parere di un altro specialista. Questa è l’indiscrezione diffusa oggi da Vanity Fair riguardo ai prossimi passi che il tennista italiano intende intraprendere, per capire quale strada seguire e cercare di rientrare in campo nel prossimo futuro senza ricadute e complicazioni.

Secondo la ricostruzione del settimanale, nell’articolo a firma di Simone Pirrotta, l’infiammazione alla bandelletta laterale, probabilmente associata al sovraccarico di allenamenti e partite, darebbe ancora dolore a Jannik Sinner e ne starebbe ostacolato la ripresa degli allenamenti a pieno regime. Vanity Fair puntualizza che i medici consultati in Italia non avrebbero preso in considerazione un intervento chirurgico, ma soltanto un trattamento conservativo, con riposo e terapie antinfiammatorie.

Per il momento non sono stati indicati il nome dello specialista e la data della possibile visita in America. Ricordiamo che Jannik Sinner aveva annunciato il ritorno in campo in occasione del Six Kings Slam, evento di esibizione previsto a Riad (Arabia Saudita) dal 27 al 30 dicembre, ma naturalmente la situazione è in sviluppo e la presenza in Medio Oriente non è certa in vista degli Australian Open, previsti nella seconda metà del mese di gennaio.