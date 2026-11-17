La stagione del grande tennis si avvia per la sua naturale conclusione con la disputa delle ATP Finals (questa settimana a Torino) e delle Finals di Coppa Davis (settimana prossima a Bologna). A seguire ci sarà il consueto mese di riposo e preparazione per gli atleti, che si proietteranno verso il 2027. Dicembre sarà, come consueto, un periodo riservato a premi, classifiche, graduatorie e anche all’annuncio ufficiale dei prize money ranking (la classifica dei premi in denaro) e della distribuzione dei bonus economici.

Il Bonus Pool riguardante i Masters 1000 è il premio economico che viene assegnato in base ai punti conquistati in quei tornei durante l’anno (Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Montecarlo, Canada, Cincinnati, Shanghai, Parigi). Più un atleta ha ottenuto punti e si trova in alto in classifica, più riceve una percentuale elevata della fetta di denaro. Sono però previste delle decurtazioni per chi rinuncia a uno o più tornei obbligatori: l’assenza a quattro eventi fa venir meno il diritto al bonus.

Proprio per questo motivo, Jannik Sinner non potrà concorrere per i bonus previsti dall’ATP, la divisione della torta extra garantita dall’Associazione Tennisti Professionisti a fine stagione. Il fuoriclasse altoatesino ha conquistato 5.000 punti, ma ha saltato, Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi, dunque non riceverà l’assegno, stimato in circa 5 milioni di dollari. In questa stagione, l’azzurro ha guadagnato 11,6 milioni di dollari con i premi garantiti dagli organizzatori dei vari eventi.