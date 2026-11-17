Il francese Arthur Fils supera in rimonta lo spagnolo Rafael Jodar nel match della seconda giornata del girone John McEnroe delle ATP Finals e tiene vive le possibilità di qualificazione alla semifinale. Nella conferenza stampa successiva al match il tennista transalpino ha analizzato la sua prova e si è proiettato al 2027 soffermandosi sulla possibilità di imitare il percorso di Jannik Sinner come strada privilegiata.

Sul momento che ha segnato la svolta della partita: “Ero un po’ frustrato per come era andato il primo e ho cercato di trovare una soluzione. Il break in apertura di secondo mi ha sicuramente aiutato a gestire le emozioni. Da quel momento ho iniziato a giocare sempre meglio e sono quindi molto contento”.

Su un francese che torna a vincere un match alle Finals: “Era dal 2011 che un francese non vinceva un match alle Finals? Sono felice di aver vinto per la Francia. Prima di tutto, è una vittoria personale. Ma se mi dite che è passato così tanto tempo dall’ultima vittoria di un francese, sono ancora più contento di esserci riuscito anche per il mio Paese. Quando però scendo in campo, a dire la verità, non penso a queste cose. Penso soltanto a me stesso e a cercare di vincere la partita. Ci sono riuscito, quindi sono molto felice. Ora sono già concentrato sulla partita di giovedì”.

Sull’andamento del primo set: “Cosa è successo nel primo set? Sinceramente non saprei. È proprio per questo che mi sono arrabbiato un po’ con me stesso. Avevo la sensazione di avere il controllo degli scambi da fondo campo, ma bisogna anche fare i complimenti al mio avversario, perché ha servito molto bene in alcuni momenti importanti. Sul 5-4, credo abbia giocato un game eccellente, disputando alcuni ottimi scambi. In quel momento è stato semplicemente più bravo di me. Ero quindi un po’ arrabbiato per come avevo servito, ma sapevo che, mantenendo quel livello o addirittura migliorandolo, avrei avuto delle opportunità. Le ho avute e sono riuscito a sfruttarle. Era questo l’aspetto più importante: cogliere le occasioni”.

Sinner come ispirazione per il 2027: “Credo che l’obiettivo, quando sei nel circuito, sia giocare il minor numero possibile di tornei e arrivare il più lontano possibile in ciascuno di essi. Se riuscissi a fare come Jannik Sinner, arrivando sempre in finale, sarebbe fantastico! A quel punto non ci sarebbe nemmeno troppo da discutere sul calendario. Direi semplicemente che proverei a giocare i tornei più importanti, tutti i Masters 1000, magari due o tre ATP 500, e poi cercherei di fare bene anche negli Slam. Questo è l’obiettivo, il mio obiettivo principale. Quando invece inizi a perdere al primo turno un po’ ovunque, devi necessariamente rivedere la programmazione e gestirla diversamente. Naturalmente non abbiamo ancora parlato di questo con il mio team, ma l’obiettivo resta quello di giocare il meno possibile e arrivare il più lontano possibile nei tornei, anche per una questione fisica. È importante prendersi cura del proprio corpo”.