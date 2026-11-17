Alexander Zverev ha sconfitto Ben Shelton per 6-2, 7-6(4) e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nella fase a gironi delle ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti di questa annata agonistica. Dopo aver regolato lo spagnolo Rafael Jodar all’esordio sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino, il fuoriclasse tedesco si è imposto in maniera nitida anche contro il quotato statunitense e svetta in testa al proprio girone, con annessa certezza della qualificazione alle semifinali.

Il numero 1 del mondo ha rafforzato ulteriormente la propria posizione nel ranking ATP grazie ai 200 punti conquistati stasera (questo è il bottino previsto per ogni affermazione nella fase a gironi). Zverev si è issato a quota 9.720 punti e ora il vantaggio nei confronti di Jannik Sinner, che non gioca dallo scorso 12 luglio (quando trionfò a Wimbledon) e che è fermo a quota 7.950, è salito a 1.770 lunghezze.

L’azzurro chiuderà la stagione al secondo posto nella classifica internazionale, ma il divario nei confronti di Zverev rischia di ampliarsi, visto il bottino per cui il teutonico può incorrere nei prossimi giorni: 200 punti in caso di vittoria contro il francese Arthur Fils nell’ultimo match della fase a gironi, 400 punti in caso di successo in semifinale, 500 punti se dovesse alzare al cielo il trofeo nel capoluogo piemontese.

Passo per passo, lo scenario sarebbe il seguente: 1.770 punti di distacco tra Zverev e Sinner se il tedesco non dovesse più vincere a Torino, 1.970 punti se dovesse battere Fils e poi perdere in semifinale, 2.170 se dovesse perdere contro Fils e poi perdere la finale, 2.670 se dovesse perdere contro Fils e poi vincere il torneo, 2.870 se il tedesco si laureasse campione da imbattuto.

DISTACCO ZVEREV-SINNER RANKING ATP

Distacco attuale: 1.770 punti.

In caso di sconfitta con Fils e in semifinale: 1.770 punti.

In caso di vittoria con Fils e sconfitta in semifinale: 1.970 punti.

In caso di sconfitta con Fils e sconfitta in finale: 2.170 punti.

In caso di sconfitta con Fils e vittoria del torneo: 2.670 punti.

In caso di vittoria con Fils e vittoria del torneo: 2.870 punti.