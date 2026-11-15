Scherma, l’Italia domina in Coppa del Mondo: le fiorettiste vincono a Plovdiv, battuta la Francia

Continua lo straordinario dominio delle fiorettiste italiane. Dopo le strabilianti prestazioni nelle gare individuali, arriva anche il bis nella gara a squadre per l’Italia, che trionfa anche nella tappa di Coppa del Mondo a Plovdiv. Il quartetto composto da Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo ed Anna Cristino (ieri vincitrice nell’individuale) ha dominato contro la Francia in finale, vincendo 45-26.

Una finale davvero a senso unico per le azzurre, già dopo il 5-1 iniziale di Cristino a Lacherai e poi il successivo 5-2 di Favaretto a Ranvier. L’Italia ha semplicemente dominato, allungando costantemente ed arrivando sul +13 (30-17). Gli ultimi assalti sono stati di pura amministrazione fino al 45-26 finale.

In semifinale l’Italia aveva invece sconfitto il Giappone per 45-39 al termine di una sfida sicuramente combattuta e nella quale è stato decisivo il 5-1 finale di Cristino a Kikuchi, dopo che la stessa piemontese aveva subito un 10-3 da Takeyama. Nell’altra semifinale, invece, la Francia aveva superato l’Ungheria per 45-33. Le magiare si sono poi riscattate nella finalina per il terzo posto, andando a battere le giapponesi per 42-35.

L’Italia si presentava in tabellone come testa di serie numero uno e per questo ha cominciato il proprio cammino dagli ottavi di finale, dove ha battuto la Romania per 45-32. Successivamente per le azzurre è arrivato il successo con la Corea del Sud con il punteggio di 45-34, aprendo così la strada per la zona podio.