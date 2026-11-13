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Scherma

Scherma: sette sciabolatori azzurri si qualificano per il tabellone principale al Cairo

Pubblicato

2 ore fa

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Per approfondire:
Cosimo Bertini
Cosimo Bertini / Bizzi Federscherma

Sette sciabolatori azzurri prenderanno parte al tabellone principale della seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma, in scena questo fine settimana in Egitto, precisamente al Cairo. Saranno dunque quattordici, tra uomini e donne, i rappresentanti italiani tra categoria maschile e femminile. 

Il migliore del lotto è stato in tal senso Cosimo Bertini, il quale ha staccato il pass pronti-via, passando subito la parte a gironi da numero uno accompagnato da Leonardo Reale e Pietro Torre, anche loro dentro al primo turno ben destreggiandosi negli incontri dei rispettivi pool.

Sono passati invece dal tabellone preliminare Michele Gallo, Matteo Neri, Dario Cavaliere e Mattia Rea. Fine della corsa purtroppo invece per Marco Mastrullo, Edoardo Cantini, Lupo Veccia Scavalli, Leonardo Dreossi ed Edoardo Reale. 

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Ricordiamo che domani saranno della partita per la gara femminile anche Michela Battiston, Giulia Arpino, Mariella Viale, Manuela Spica, Chiara Mormile, Alessia Di Carlo e Rebecca Gargano. 

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