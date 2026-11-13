Scherma: sette sciabolatori azzurri si qualificano per il tabellone principale al Cairo

Sette sciabolatori azzurri prenderanno parte al tabellone principale della seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma, in scena questo fine settimana in Egitto, precisamente al Cairo. Saranno dunque quattordici, tra uomini e donne, i rappresentanti italiani tra categoria maschile e femminile.

Il migliore del lotto è stato in tal senso Cosimo Bertini, il quale ha staccato il pass pronti-via, passando subito la parte a gironi da numero uno accompagnato da Leonardo Reale e Pietro Torre, anche loro dentro al primo turno ben destreggiandosi negli incontri dei rispettivi pool.

Sono passati invece dal tabellone preliminare Michele Gallo, Matteo Neri, Dario Cavaliere e Mattia Rea. Fine della corsa purtroppo invece per Marco Mastrullo, Edoardo Cantini, Lupo Veccia Scavalli, Leonardo Dreossi ed Edoardo Reale.

Ricordiamo che domani saranno della partita per la gara femminile anche Michela Battiston, Giulia Arpino, Mariella Viale, Manuela Spica, Chiara Mormile, Alessia Di Carlo e Rebecca Gargano.