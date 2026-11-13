Scherma, sei spadiste accedono al tabellone principale a Wuxi

Saranno complessivamente sei le spadiste italiane che saranno della partita domani nel tabellone principale in quel di Wuxi, località della Cina che ospita questa settimana la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma. In occasione dei preliminari, svoltesi quest’oggi, hanno staccato il pass quattro tiratrici che, dunque, hanno raggiunto Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, già dentro in qualità del miglior ranking.

Le più brillanti del lotto sono state Rossella Fiamingo e Carola Maccagno, apparse brillanti fin dalla fase a gironi e brave a chiudere i giochi proprio al termine del primo segmento senza prendersi rischi eccessivi. Successivamente, si sono assicurate un posto anche Gaia Graditi e Lucrezia Paulis, passate dal tabellone ad eliminazione.

Niente da fare, invece, per Nicole Foietta, eliminata proprio all’ultimo assalto contro Paulis. Out nel match decisivo anche Gaia Caforio, mentre Roberta Marzani, Sara Maria Kowalczyk, Giulia Paulis e Federica Isola si sono fermate al turno precedente.

Domani, sabato 14 novembre, si svolgeranno dunque le due gare individuali. Ricordiamo che la squadra maschile è impegnata a Berna, con il tabellone principale previsto sempre nella giornata di domani.