Scherma, il turco Berrak vince l’oro nella sciabola alle Olimpiadi Giovanili 2026

Si sono assegnate le ultime medaglie della scherma alle Olimpiadi Giovanili a Dakar. L’ultima medaglia d’oro è quella vinta dal turco Candeniz Berrak, che si è imposto nella prova individuale di sciabola maschile. Berrak ha sconfitto in finale il kazako Aibar Kaiym al termine di un assalto dominato e chiuso con il punteggio di 15-6.

La medaglia di bronzo, invece, è andata al collo del singaporiano Ashton Auw, che ha battuto nella finalina per il terzo posto il georgiano Giorgi Urushadze per 15-10. Nelle due semifinali Berrak aveva battuto Urushadze per 15-11, mentre nell’altra Kaiym si era imposto per 15-13 su Auw.

Si concludono dunque le Olimpiadi Giovanili 2026 per la scherma. L’Italia aveva una sola rappresentante, Francesca Aina, che ha partecipato alla prova di spada femminile, conquistando alla fine la medaglia di bronzo.