Scherma, cinque azzurri qualificati per il tabellone principale nella spada maschile a Berna

Sono cinque gli azzurri che prenderanno parte agli assalti del tabellone principale nella seconda tappa della Coppa del Mondo di spada maschile a Berna. Tre di loro, però, erano già qualificati di diritto grazie alla loro posizione nel ranking mondiale, Simone Mencarelli, Matteo Galassi e Davide Di Veroli.

Una giornata di qualificazioni lunghissima e a cui hanno preso parte addirittura 340 atleti. A staccare il biglietto per il tabellone principale dopo una serie di assalti preliminari sono stati Filippo Armaleo e Andrea Santarelli.

Eliminazione invece per gli altri azzurri: Enrico Piatti, Fabrizio Cuomo, Cristiano Sena, Gianpaolo Buzzacchino, Nicolò Del Contrasto, Valerio Cuomo e Riccardo Cedrone.

Domani si terranno dunque gli assalti per il tabellone principale, mentre sabato si terrà la prova a squadre con il quartetto azzurro che verrà deciso poi dal CT Diego Confalonieri.