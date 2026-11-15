Scherma: gli sciabolatori azzurri subiscono la rimonta dell’Egitto ed escono di scena agli ottavi in Coppa del Mondo

Eliminazione agli ottavi di finale per la squadra di sciabola maschile, salita quest’oggi sulla pedana del Cairo per disputare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma. Una domenica complessa per gli azzurri, i quali hanno salutato la competizione per mano dell’Egitto, usciti vittoriosi per una sola stoccata.

Inizialmente, il team composto da Cosimo Bertini, Matteo Neri e Pietro Torre si è ritrovato al cospetto della Bulgaria, sconfiggendola con il risultato di 45-35. Successivamente, i nostri portacolori hanno affrontato appunto i padroni di casa, dando vita ad un incontro dal finale thriller, vanificato solo con l’ultimo mini assalto.

L’Italia ha infatti tenuto saldamente il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali, ritrovandosi nel penultimo parziale con il vantaggio di sicurezza di 31-44. A ribaltare completamente la situazione ci ha pensato però Ahmed Hesham, il quale ha avuto la capacità di infliggere la bellezza di quattordici stoccate a Cosimo Bertini (fermatosi a 4), staccando così il pass per il segmento successivo con lo score-beffa di 45-44.

Il prossimo appuntamento con la sciabola sarà il prestigiosissimo Grand Prix di Orlèans, tappa d’èlite del circuito che come sappiamo prevede solo le competizioni a carattere individuale a punteggio maggiorato.