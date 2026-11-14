Alberta Santuccio torna alla vittoria dopo l’infortunio! Successo in Coppa del Mondo di spada a Wuxi

Wuxi si tinge d’azzurro. Una fantastica Alberta Santuccio si è infatti imposta in occasione della seconda tappa valida per la Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma, specialità spada femminile, rendendosi artefice di una cavalcata vincente culminata con una finale al cardiopalma, in cui l’azzurra l’ha spuntata di misura sulla sudcoreana Sera Song. Si tratta di una vittoria particolarmente significativa, considerato lo stato di forma non ottimale dell’atleta, reduce da tre settimane di stop dovute ad un infortunio.

Il cammino della nostra portacolori, numero uno del seeding, è cominciato con la vittoria a discapito della canadese Nicole Xuan, battuta per 15-12, risultato speculare alla sfida del secondo turno, dove è arrivato il successo sulla polacca Alicja Klasnik. Approdata agli ottavi i di finale, la schermitrice se l’è vista con la russa Tatiana Gudkova, battendola per 14-11. La vittoria, netta, contro l’iper competitiva francese Marie-Florence Candassamy per 13-7 ha invece permesso a Santuccio di assicurarsi la medaglia.

Ma è proprio qui che la siciliana si è letteralmente superata, liberandosi prima in semifinale della magiara Eszter Muhari per 15-11 e battagliando con le unghia e con i denti nell’ultimo atto contro la detentrice del titolo iridato Song (numero due del seeding), superata di un’incollatura per 13-12 dopo un inizio difficilissimo, caratterizzato da ben tre stoccate di vantaggio dal parte dell’asiatica. A seguito di una battaglia epica l’atleta ha messo le mani sulla prima posizione solo all’extra time, infliggendo la stoccata decisiva dopo che l’avversaria aveva ripristinato gli equilibri alla fine del tempo regolamentare.

Da menzionare anche quanto fatto da Giulia Rizzi e Lucrezia Paulis, uscite di scena agli ottavi venendo eliminate rispettivamente dalla francese Mallo Breton (14-11) e appunto dall’ungherese Muhari. Venticinquesima poi Gaia Traditi, trentottessima Carola Maccagno, quarantaduesima infine Rossella Fiamingo.

Domani, domenica 15 novembre, si disputerà la prova a squadre con in pedana Giulia Rizzi, Gaia Caforio, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.