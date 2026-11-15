Scherma: la squadra di sciabola femminile out ai quarti alla Coppa del Mondo di Wuxi

Termina al sesto posto l’avventura dell’Italia nella gara a squadre di sciabola femminile valida per il secondo appuntamento della Coppa del Mondo 2026-2027 di scherma, andata in scena questo fine settimana in Cina, precisamente presso la pedana di Wuxi che ieri ha sancito il trionfo della nostra Alberta Santuccio.

Un inizio di giornata buono per la formazione tricolore composta da Giulia Rizzi, Gaia Caforio, Gaia Traditi e Lucrezia Paulis, già ammesse di diritto agli ottavi di finale, dove si è ritrovata a battagliare con un team di livello come quello del Giappone, battendolo d’autorità con il risultato di 45-30.

Successivamente le nostre portacolori si sono ritrovate al cospetto della Russia, incassando così una sconfitta per 42-34 in un match in cui le avversarie hanno tenuto il comando delle operazioni a partire dal secondo mini assalto, non abbassando mai la guardia. Dirottate nel tabellone dei piazzamenti, le azzurre hanno battuto gli Stati Uniti per 39-32, salvo poi cadere al cospetto della Cina per 45-33.

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di spada, sia maschile che femminile, si disputerà dal 3 al 6 dicembre a Tashkent, in Uzbekistan. L’evento sostituisce di fatto quello di Vancouver (Canada), inizialmente incaricato ad allestire la terza tappa.