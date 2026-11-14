Scherma, gli spadisti azzurri tornano sul podio in Coppa del Mondo a Berna

Dopo il secondo posto nella prova individuale di Matteo Galassi, l’Italia torna da Berna con anche il podio nella prova a squadre. Il quartetto azzurro composto proprio dal romagnolo e da Davide Di Veroli, Simone Mencarelli ed Andrea Santarelli ha infatti concluso al terzo posto, andando così a riscattare subito l’opaca prestazione all’esordio stagionale a Casablanca, con gli azzurri che avevano concluso in undicesima posizione.

Un gradino più basso del podio raggiunto dopo la vittoria nella finalina per il terzo posto contro Hong Kong con un perentorio 45-33 al termine di una sfida quasi sempre in controllo per gli azzurri. A trionfare è stata l’Ungheria, che ha battuto i padroni di casa della Svizzera in finale con il punteggio di 38-30. Dunque Gergely Siklosi è riuscito a piazzare la doppietta, avendo vinto ieri la prova individuale.

Proprio contro i magiari si era fermato il cammino in semifinale dell’Italia. Il quartetto azzurro è stato sconfitto dall’Ungheria con il punteggio di 40-32. Nell’altra semifinale, invece, gli elvetici avevano superato Hong Kong per 45-31.

Il cammino dell’Italia era iniziato nei sedicesimi di finale contro l’Argentina, battuta per 45-37. Soffertissima, invece, la vittoria negli ottavi di finale contro il Venezuela, battuto solamente nel minuto supplementare per 28-27. Le porte della zona podio si sono aperte poi nei quarti con la bella vittoria contro l’Egitto per 42-32.