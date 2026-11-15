Rimonta furibonda di Alex Vinatzer e podio sfiorato a Levi! Pinheiro Braathen lancia la sfida ad Odermatt

Dopo Soelden anche Levi. Successo in gigante e poi bis anche in slalom per uno scatenato Lucas Pinheiro Braathen, che firma la decima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la quinta tra i rapid gates. Un inizio di stagionale fenomenale per il brasiliano, che si candida ad assoluto uomo da battere tra le specialità tecniche, provando anche a mettere pressione a Marco Odermatt nella lotta per la classifica generale.

Una vittoria che il brasiliano ha messo in ghiaccio con una prima manche fenomenale, dove ha costruito un notevole vantaggio su tutti gli avversari. Seconda posizione per il francese Clement Noel, che ha recuperato qualcosa rispetto a Pinheiro Braathen, ma chiudendo comunque a 56 centesimi dalla vetta. Sul podio sale lo svizzero Loic Meillard, staccato di 73 centesimi dalla testa, mentre al quarto posto si è piazzato lo svedese Fabian Ax Swartz (+0.86), firmando il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo.

Straordinaria seconda manche e rimonta di Alex Vinatzer, che risale addirittura fino al quinto posto (+0.87) dopo aver chiuso ventitreesimo a metà gara. Eccezionale nelle parti di piano e finalmente anche sicuro sul muro, chiudendo con il miglior tempo nella seconda manche e centrando un risultato in top-5 che gli mancava dal quarto posto di quasi un anno fa in Val d’Isère.

Sesto posto per il francese Paco Rassat (+0.89), che ha preceduto il norvegese Atle Lie McGrath (+1.10), il quale ha perso ben tre posizioni rispetto alla prima manche. Ottava posizione per il padrone di casa Eduard Hallberg (+1.29), mentre completano la top-10 il croato Samuel Kolega (+1.31) ed il bulgaro Albert Popov (+1.51).

In classifica generale di Coppa del Mondo, Lucas Pinheiro Braathen è al comando a punteggio pieno con 200 punti. In seconda posizione c’è lo svizzero Loic Meillard con 140, mentre al terzo posto c’è Alex Vinatzer (81), che può comunque essere contento di questo risultato nonostante sia solo la primissima parte della stagione.